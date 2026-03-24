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महोबा में बदमाशों ने बेटे की गोली मारकर की हत्या, पिता को कुल्हाड़ी से किया घायल

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी.

महोबा में हत्या के बाद मौके पर पुलिस
महोबा में हत्या के बाद मौके पर पुलिस (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 24, 2026 at 11:27 AM IST

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महोबा: खरेला थाना क्षेत्र के चंदौली गांव में सोमवार को पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने पिता-पुत्र पर दिनदहाड़े हमला कर दिया. हमलावरों ने तमंचे से गोली मारकर पुत्र की हत्या कर दी, जबकि बीच-बचाव करने आए पिता को कुल्हाड़ी और लाठी-डंडों से पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया. घटना से इलाके में सनसनी फैल गई.

जानकारी के अनुसार, मंगल सिंह राजपूत (65) अपने नरेंद्र राजपूत (35) के साथ खेत से काम करके घर लौट रहे थे. इस दौरान रास्ते में गांव के ही कुछ लोगों ने उन्हें रोक लिया और पुरानी रंजिश के चलते हमला कर दिया. आरोप है कि हमलावरों ने तमंचे से फायरिंग की, जिसमें नरेंद्र को गोली लग गई. वहीं मंगल सिंह को कुल्हाड़ी व लाठी-डंडों से घायल कर दिया.

घटना के बाद दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चरखारी ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने नरेंद्र को मृत घोषित कर दिया, जबकि मंगल सिंह का उपचार जारी है.

घायल मंगल सिंह ने बताया कि आरोपियों से पहले भी विवाद हो चुका था और पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ शांतिभंग की कार्रवाई की थी. इसके बावजूद आरोपियों ने रंजिश में हमला कर दिया. सूचना पर पहुंची पुलिस और फील्ड यूनिट टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए.

परिजनों के मुताबिक, दोनों पक्षों के बीच पहले भी मारपीट हो चुकी थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की थी. बावजूद इसके रंजिश खत्म नहीं हुई और सोमवार को खूनी वारदात में बदल गई.

अपर पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह ने बताया कि घायल की सूचना पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं. जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा.

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