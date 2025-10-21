वाराणसी में उपद्रवियों ने दारोगा की बाइक फूंकी, चार गिरफ्तार
पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया, मामले की जांच की जा रही है.
Published : October 21, 2025 at 1:23 PM IST
वाराणसी: जिले के मिर्जामुराद क्षेत्र के बिहड़ा गांव में दीपावली की रात दो पक्षों में जुआ खेलने में विवाद गया. स्थिति बिगड़ने पर मौके पुलिस पहुंची दो उपद्रवियों ने पथराव शुरू कर दिया और दारोगा की मोटरसाइकिल फूंक दी. इसके बाद मौके पर एसीपी अजय श्रीवास्तव पहुंचकर चार आरोपियों को गिरफ्तार किया. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.
जानकारी के अनुसार, मिर्जमुराद के बिहड़ा गांव निवासी नीरज कुमार और धर्मेंद्र के बीच दीपावली की रात जुआ खेलने को लेकर विवाद हो गया. मामला बढ़ने पर ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी. मिर्जामुराद थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास करने लगी, तभी भीड़ में शामिल कुछ युवकों ने पुलिस पर ईंट-पत्थर फेंकना शुरू कर दिया. अचानक हुए पथराव से पुलिसकर्मी अपनी जान बचाने में जुट गए. इसी बीच उपद्रवियों ने मौके पर खड़ी उप निरीक्षक कौशल किशोर की मोटरसाइकिल में आग लगा दी. जिससे वह पूरी तरह जलकर राख हो गई.
घटना की सूचना मिलते ही एसीपी राजातालाब अजय श्रीवास्तव, मिर्जामुराद व कपसेठी थाने की पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने बल प्रयोग कर भीड़ को खदेड़ा और चार लोगों को गिरफ्तार किया. घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है. गांव में भारी पुलिस बल की तैनाती के चलते स्थिति नियंत्रण में है.
एसीपी अजय श्रीवास्तव ने बताया कि हरिजन और वनवासी समुदाय के बीच विवाद हुआ था. सूचना पर 112 पर मिली. घटना पर पुलिसकर्मी पहुंची तो उपद्रवियों ने पथराव करते हुए गाड़ी जला दी. इस प्रकरण में चार लोगों की गिरफ्तारी की गई है. जबकि अन्य उपद्रवियों की तलाश जारी है. पुलिस आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है.
