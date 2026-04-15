ETV Bharat / state

संपर्क क्रांति ट्रेन में लूटपाट, दो लोगों से पिस्टल की नोक पर ₹7 लाख लूटे, कूदकर फरार हुए बदमाश

संपर्क क्रांति ट्रेन में लूटपाट ( PHOTO-ETV Bharat )