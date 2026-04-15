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संपर्क क्रांति ट्रेन में लूटपाट, दो लोगों से पिस्टल की नोक पर ₹7 लाख लूटे, कूदकर फरार हुए बदमाश

रुद्रपुर के दो कर्मचारियों से ट्रेन में बंदूक की नोक पर सात लाख रुपए लूट लिए गए. दोनों कर्मचारी दिल्ली जा रहे थे.

ROBBERY ON TRAIN
संपर्क क्रांति ट्रेन में लूटपाट (PHOTO-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 15, 2026 at 1:17 PM IST

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रुद्रपुर: उधम सिंह नगर के रुद्रपुर से दिल्ली जा रहे दो कर्मचारियों से चलती ट्रेन में हथियारों के बल पर 7 लाख रुपए लूटने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. बदमाश बिलासपुर स्टेशन के पास ट्रेन की रफ्तार धीमी होते ही कूदकर फरार हो गए. पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है.

ट्रेन में एक बड़ी लूट की घटना ने यात्रियों में दहशत फैला दी है. जानकारी के अनुसार, रुद्रपुर के सिंह कॉलोनी स्थित जपनीत ऑटो में कार्यरत दो कर्मचारी रितिक मंडल और साहिब सिंह दिल्ली से ऑटोमोबाइल का सामान खरीदने के लिए संपर्क क्रांति ट्रेन से रवाना हुए थे. बुधवार सुबह दोनों रुद्रपुर रेलवे स्टेशन से ट्रेन में सवार हुए थे.

दो लोगों से पिस्टल की नोक पर ₹7 लाख लूटे (VIDEO-ETV Bharat)

बताया जा रहा है कि दोनों कर्मचारियों के पास करीब सात लाख रुपए नकद थे, जिन्हें उन्होंने सुरक्षा के लिए बेल्ट में बांधकर कमर पर रखा हुआ था. आशंका जताई जा रही है कि किसी तरह बदमाशों को इस रकम की भनक लग गई थी. इसी दौरान तीन संदिग्ध बदमाश भी उसी ट्रेन में सवार हो गए और पूरे समय कर्मचारियों पर नजर बनाए रखी.

जैसे ही ट्रेन यूपी के बिलासपुर रेलवे स्टेशन के पास पहुंची और उसकी रफ्तार धीमी हुई. बदमाशों ने मौके का फायदा उठाया. उन्होंने अचानक रितिक मंडल और साहिब सिंह को घेर लिया और उनके सिर पर तमंचा और पिस्टल तान दी. भयभीत कर्मचारियों से उन्होंने 7 लाख रुपए लूट लिए.

लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाशों ने हवाई फायरिंग भी की, ताकि कोई उनका पीछा न कर सके. इसके बाद वे चलती ट्रेन से कूदकर मौके से फरार हो गए. घटना के बाद ट्रेन में अफरा-तफरी मच गई और पीड़ित कर्मचारियों ने तुरंत इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को दी.

घटना की जानकारी मिलते ही व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय जुनेजा के नेतृत्व में कई व्यापारी रुद्रपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे और रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) चौकी प्रभारी संतोष कुमार मीणा से मुलाकात की. व्यापारियों ने इस घटना पर गहरी नाराजगी जताते हुए आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की.

आरपीएफ चौकी प्रभारी संतोष कुमार मीणा ने बताया कि, मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी गई है. बिलासपुर रेलवे स्टेशन और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि बदमाशों की पहचान की जा सके. उन्होंने भरोसा दिलाया कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

वहीं, व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय जुनेजा ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि, इस तरह की वारदातें व्यापारियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े करती हैं. उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि रेलवे और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त किया जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लग सके.

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ट्रेन में लूट
रुद्रपुर के दो कर्मचारियों से लूट
TWO EMPLOYEES FROM RUDRAPUR ROBBED
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