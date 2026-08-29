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रेवाड़ी में बदमाशों की परेड कराई, बाज़ार में पैदल घुमाया, बाइक सवार पर किया था हमला

रेवाड़ी : हरियाणा के रेवाड़ी में आपसी रंजिश के चलते बाइक सवार युवक पर हमला करने के मामले में 7 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने शहर में पैदल परेड कराई है.

7 आरोपियों को गिरफ्तार किया : सीआईए रेवाड़ी इंचार्ज निरीक्षक संजय कुमार की टीम ने मुस्तैदी और त्वरित कार्रवाई का परिचय देते हुए रंजिश के चलते एक युवक को गाड़ी से टक्कर मारकर पिस्टल की नोंक पर लोहे की रॉड और डंडों से जानलेवा हमला करने के मामले में सात आरोपियों को वारदात के कुछ ही घंटों के भीतर गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली.

रेवाड़ी में बदमाशों की परेड कराई (ETV Bharat)

गाड़ी से बाइक को मारी टक्कर : जांचकर्ता ने बताया कि मोहल्ला न्यू आदर्श नगर रेवाड़ी निवासी मनीष ने पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में बताया था कि 28 अगस्त की रात समय लगभग 11 बजे वो भाड़ावास चौक से अपने घर के लिए एक अज्ञात व्यक्ति की बाइक पर बैठकर जा रहा था. जब वे आत्मप्रकाश अस्पताल के पास पहुंचे, तो पीछे से आई एक काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी ने उनकी बाइक को सीधी टक्कर मार दी, जिससे वे सड़क पर गिर गए. स्कॉर्पियो गाड़ी से विक्रम भान, राहुल, दीपांशु उर्फ मैसी, आदित्य उर्फ माया, कुणाल तथा उनके 2-3 अन्य साथी हाथों में पिस्टल, लोहे की रॉड और डंडे लेकर नीचे उतरे. आरोपी विक्रम भान ने उसकी कनपटी पर पिस्टल तानकर जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद अन्य आरोपियों ने लोहे की रॉड और डंडों से उसके पैरों, हाथों और शरीर पर बेरहमी से हमला कर दिया.

केस दर्ज कर जांच शुरू की गई : इसके बाद सभी आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए. पीड़ित ने बताया कि आरोपियों की उसके छोटे भाई के साथ पुरानी कहासुनी हुई थी, इसी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया. घटना की सूचना मिलते ही थाना मॉडल टाउन, रेवाड़ी में आरोपियों के खिलाफ मारपीट, जान से मारने की धमकी और आर्म्स एक्ट सहित संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई.