ETV Bharat / state

नैनीताल: भीमताल में एसटीएफ टीम पर बदमाशों ने की फायरिंग, एक सिपाही समेत दो को लगी गोली

हल्द्वानी में एसटीएफ टीम पर बदमाशों ने की फायरिंग ( PHOTO- ETV Bharat )

हल्द्वानी: नैनीताल के भीमताल के खन्स्यु क्षेत्र में एक गंभीर घटना में कुमाऊं एसटीएफ (स्पेशल टास्क फोर्स) की टीम पर अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग की. इस घटना में एसटीएफ का एक सिपाही और एक स्थानीय व्यक्ति घायल हो गए. दोनों घायलों को गोली लगी है. फायरिंग में सिपाही को ज्यादा चोट लगी है. दोनों घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, शनिवार दोपहर कुमाऊं एसटीएफ की टीम तस्करी की सूचना पर कार्रवाई करने भीमताल के खन्स्यु गई थी. लेकिन बदमाशों ने अचानक एसटीएफ पर हमला करते हुए फायरिंग कर दी. घटना में एसटीएफ सिपाही भूपेंद्र मर्तोलिया और एक स्थानीय निवासी गोली लगने से घायल हो गए. दोनों घायलों को नैनीताल के कृष्णा अस्पताल में भर्ती कराया गया है.