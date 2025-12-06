नैनीताल: भीमताल में एसटीएफ टीम पर बदमाशों ने की फायरिंग, एक सिपाही समेत दो को लगी गोली
नैनीताल के भीमताल में बदमाशों ने एसटीएफ टीम पर फायरिंग की.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : December 6, 2025 at 9:48 PM IST|
Updated : December 6, 2025 at 10:07 PM IST
हल्द्वानी: नैनीताल के भीमताल के खन्स्यु क्षेत्र में एक गंभीर घटना में कुमाऊं एसटीएफ (स्पेशल टास्क फोर्स) की टीम पर अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग की. इस घटना में एसटीएफ का एक सिपाही और एक स्थानीय व्यक्ति घायल हो गए. दोनों घायलों को गोली लगी है. फायरिंग में सिपाही को ज्यादा चोट लगी है. दोनों घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, शनिवार दोपहर कुमाऊं एसटीएफ की टीम तस्करी की सूचना पर कार्रवाई करने भीमताल के खन्स्यु गई थी. लेकिन बदमाशों ने अचानक एसटीएफ पर हमला करते हुए फायरिंग कर दी. घटना में एसटीएफ सिपाही भूपेंद्र मर्तोलिया और एक स्थानीय निवासी गोली लगने से घायल हो गए. दोनों घायलों को नैनीताल के कृष्णा अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
वहीं घटना की सूचना मिलते ही एसएसपी मंजूनाथ टीसी पुलिस टीम के साथ तुरंत अस्पताल पहुंचे और घायलों की स्थिति का जायजा लिया. घायल एसटीएफ सिपाही भूपेंद्र मर्तोलिया के पेट में गोली लगी है. जबकि दूसरे शख्स को गोली छूकर निकली है. जिससे मामूली खरोच आई है. घटना के बाद फायरिंग वाले इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. एसपी सिटी मनोज कत्याल ने घटना को लेकर जानकारी दी है.
अपडेट जारी है...