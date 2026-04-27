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लक्सर में दिनदहाड़े फायरिंग, दो बदमाशों ने कार सवारों पर चलाई गोलियां, दहशत में लोग

दो बदमाशों ने कार सवारों पर चलाई गोलियां ( PHOTO-ETV Bharat )