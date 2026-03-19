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दिल्ली के बवाना इलाके में दुकान पर बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, युवक की मौत से सहमे लोग

जानकारी के अनुसार बदमाशों ने करीब 20 से 25 राउंड गोलियां चलाई. पुलिस इलाके के सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है.

दुकान पर बदमाशों की फायरिंग में एक की मौत
दुकान पर बदमाशों की फायरिंग में एक की मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 19, 2026 at 10:39 PM IST

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नई दिल्ली: बाहरी दिल्ली के हरेवली गांव में ताबड़तोड़ फायरिंग की सनसनीखेज घटना सामने आई है, जिसमें अपने ही मकान में परचून की दुकान चलाने वाले रवि नामक युवक को निशाना बनाकर मोटरसाइकिल सवार तीन बदमाशों ने हमला कर दिया. इस वारदात में एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक बच्चे समेत तीन अन्य लोग घायल हो गए. घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है.

स्थानीय लोगों के मुताबिक बदमाशों ने करीब 20 से 25 राउंड गोलियां चलाई, जिसमें रवि की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, दुकान पर सामान लेने आए एक पड़ोसी, रवि के पिता व परिवार के एक बच्चे को भी गोली लगी. तीनों घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत पास के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है.

डीसीपी हरेश्वर स्वामी (ETV Bharat)

घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. शुरुआती जांच में आपसी रंजिश की आशंका जताई जा रही है. मौके पर पहुंचे आउटर नॉर्थ दिल्ली जिले के डीसीपी हरेश्वर स्वामी भी ने घटनास्थल का जायजा लेने के बाद बताया कि बाइक सवार तीन हमलावरों ने कई राउंड फायरिंग की, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है, वहीं तीन अन्य घायल हो गए हैं. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. आपसी रंजिश समेत सभी पहलुओं पर जांच जारी है. जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

घटना के बाद पूरे गांव में डर का माहौल है. मृतक रवि के चाचा सुरजीत ने बताया कि वह घर लौट रहे थे, तभी उन्हें गोलियों की आवाज सुनाई दी. जब वह रवि की दुकान की ओर पहुंचे तो तीन युवक भागते हुए दिखाई दिए. परिजनों के मुताबिक रवि का किसी से कोई विवाद नहीं था. वह गांव में मिलनसार स्वभाव के लिए जाना जाता था. वह पशुपालन और खेती से भी जुड़ा हुआ था और सभी के साथ उसका व्यवहार अच्छा था. ऐसे में उसकी हत्या ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

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