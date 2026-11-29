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दिल्ली: कूड़ा फेंकने का विवाद आपसी रंजिश में बदला, BSF जवान के घर के बाहर बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग

द्वारका में बीएसएफ जवान के घर के बाहर फायरिंग. ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: द्वारका डिस्ट्रिक्ट के छावला इलाके में स्थित दीनपुर एक्सटेंशन में शुक्रवार रात मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. कूड़ा फेंकने को लेकर लंबे समय से चल रही रंजिश में इलाके के एक घोषित बदमाश ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक बीएसएफ जवान के घर के बाहर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं. गनीमत रही कि घटना के समय घर का मुख्य दरवाजा बंद था, जिससे परिवार का कोई भी सदस्य घायल नहीं हुआ.

डीसीपी द्वारका कुशल पाल सिंह ने बताया, पुलिस को 28 नवंबर की रात करीब 10:23 बजे दीनपुर एक्सटेंशन में फायरिंग होने की पीसीआर कॉल मिली थी. कॉलर की पहचान 24 वर्षीय आदर्श के रूप में हुई है, जो नोएडा से स्नातक की पढ़ाई कर रहा है. आदर्श के पिता सीमा सुरक्षा बल (BSF) में कार्यरत हैं और वर्तमान में पंजाब के फाजिल्का में तैनात हैं, जबकि उनकी मां गृहिणी हैं. यह परिवार पिछले तीन वर्षों से दीनपुर एक्सटेंशन में रह रहा है.