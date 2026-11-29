दिल्ली: कूड़ा फेंकने का विवाद आपसी रंजिश में बदला, BSF जवान के घर के बाहर बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग
दिल्ली के द्वारका में कूड़ा फेंकने को लेकर हुए विवाद के बाद घोषित बदमाश ने एक बीएसएफ जवान के घर के बाहर फायरिंग की.
Published : November 29, 2026 at 3:56 PM IST
नई दिल्ली: द्वारका डिस्ट्रिक्ट के छावला इलाके में स्थित दीनपुर एक्सटेंशन में शुक्रवार रात मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. कूड़ा फेंकने को लेकर लंबे समय से चल रही रंजिश में इलाके के एक घोषित बदमाश ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक बीएसएफ जवान के घर के बाहर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं. गनीमत रही कि घटना के समय घर का मुख्य दरवाजा बंद था, जिससे परिवार का कोई भी सदस्य घायल नहीं हुआ.
डीसीपी द्वारका कुशल पाल सिंह ने बताया, पुलिस को 28 नवंबर की रात करीब 10:23 बजे दीनपुर एक्सटेंशन में फायरिंग होने की पीसीआर कॉल मिली थी. कॉलर की पहचान 24 वर्षीय आदर्श के रूप में हुई है, जो नोएडा से स्नातक की पढ़ाई कर रहा है. आदर्श के पिता सीमा सुरक्षा बल (BSF) में कार्यरत हैं और वर्तमान में पंजाब के फाजिल्का में तैनात हैं, जबकि उनकी मां गृहिणी हैं. यह परिवार पिछले तीन वर्षों से दीनपुर एक्सटेंशन में रह रहा है.
बदमाश अन्य साथियों के साथ बाइक पर सवार होकर पहुंचा
पीड़ित आदर्श ने पुलिस को बताया कि रात करीब 10:15 बजे जब उनके घर का मुख्य दरवाजा बंद था, तभी पड़ोस में रहने वाला छावला थाने का घोषित बदमाश (Bad Character) अपने कुछ अन्य साथियों के साथ मोटरसाइकिलों पर सवार होकर वहां पहुंचा. आरोपियों ने पहले घर के बाहर खड़े होकर जमकर गाली-गलौज की और फिर दहशत फैलाने के इरादे से फायरिंग शुरू कर दी. वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए.
घटनास्थल से पुलिस को तीन खाली कारतूस बरामद
सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस टीम मौके पर पहुंची और इलाके की घेराबंदी कर जांच शुरू की. घटनास्थल से पुलिस को तीन खाली कारतूस (खोखे) बरामद हुए हैं. मामले की गंभीरता को देखते हुए क्राइम टीम और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) की टीम को भी मौके पर बुलाया गया, जिन्होंने घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए हैं.
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प्रारंभिक पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी और पीड़ित परिवार आपस में पड़ोसी हैं और दोनों के बीच कचरा फेंकने की बात को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था. इसी रंजिश के चलते आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया.
संबंधित धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू
फिलहाल पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए संबंधित धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, जिससे वारदात में शामिल अन्य साथियों की पहचान की जा सके. पुलिस का कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है और जल्द ही उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाएगा.
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