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हिमाचल में बदमाशों के हौसले बुलंद! आधी रात को पेट्रोल पंप पर चली गोली

"पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पेट्रोल पंप मालिक और कर्मचारियों के बयान दर्ज किए गए हैं और सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर आरोपियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है. हाल ही में हुई अन्य वारदातों को भी इस घटना से जोड़कर देखा जा रहा है. जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए प्रभावी रणनीति बनाई जा रही है." - संजीव भाटिया, एएसपी ऊना

ऊना: हिमाचल प्रदेश में आपराधिक घटनाओं के मामले बढ़ते जा रहे हैं. जिला ऊना में अपराध की बढ़ती घटनाओं के बीच एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां आधी रात को पेट्रोल पंप को लूटने की कोशिश की गई. चंडीगढ़-धर्मशाला नेशनल हाईवे पर स्थित बहडाला गांव के एक पेट्रोल पंप पर अज्ञात बदमाशों ने धावा बोलते हुए न सिर्फ लूटपाट की कोशिश की, बल्कि डर फैलाने के लिए हवाई फायरिंग भी की. इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए.

3 अज्ञात युवकों ने की लूटपाट की कोशिश

पेट्रोल पंप के मालिक विकास भारद्वाज ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही वह मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक आरोपी भाग चुके थे. उन्होंने बताया कि चंडीगढ़-धर्मशाला नेशनल हाईवे स्थित बहडाला गांव में शुक्रवार और शनिवार की मध्य रात्रि करीब 1 बजे पेट्रोल पंप को लूटने की कोशिश की गई. सफेद रंग की स्कूटी और एक बाइक पर सवार तीन अज्ञात युवक पेट्रोल पंप पर पहुंचे और सीधे ऑफिस में घुसने की कोशिश करने लगे. हालांकि पेट्रोल पंप कर्मचारियों की सतर्कता और साहस के चलते यह वारदात नाकाम हो गई और आरोपी मौके से फरार हो गए. पूरी घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच तेज कर दी है.

"जब हमने युवकों से ऑफिस के अंदर आने का कारण पूछा तो वे टालमटोल करने लगे, जिससे हमें शक हुआ. स्थिति भांपते हुए हमने तुरंत अन्य कर्मचारियों को सतर्क किया और आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की. इसी दौरान बदमाशों ने अपने एक साथी को छुड़ाने के लिए रिवॉल्वर निकाली और हवाई फायरिंग कर दी, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई. इसके बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए." - दिनेश शर्मा, कर्मचारी, पेट्रोल पंप

ठेके में हुई लूट वारदात से चेक हो रहे कनेक्शन

वहीं, इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है. साथ ही क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा. गौरतलब है कि वीरवार रात करीब 10:45 बजे जिला ऊना के त्यूड़ी में शराब ठेके को लूटा गया था. इस लूट में शामिल 4 आरोपियों के पास जो वाहन थे, कुछ इस तरह के वाहनों का इस्तेमाल अब पेट्रोल पंप लूटने के प्रयास में किया गया है. जिसके चलते पुलिस दोनों मामलों के आपस में कनेक्शन को भी खोज रही है.