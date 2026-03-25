ETV Bharat / state

मुंडावर में बदमाशों ने की फायरिंग, गाड़ी में की तोड़फोड़

मुंडावर उपखंड के जसाई गांव में पुरानी रंजिश को लेकर फायरिंग की घटना हुई है. इसमें किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है.

Firing in Mundawar khairthal
पुलिस थाना मुंडावर (ETV Bharat Khairthal)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 25, 2026 at 5:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

खैरथल: जिले के मुंडावर उपखंड के जसाई गांव में पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों के बीच तनाव हिंसक रूप ले बैठा, जब एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर अचानक फायरिंग कर दी. गोली चलने की आवाज सुनते ही पूरे गांव में हड़कंप मच गया और लोग दहशत में अपने घरों में दुबक गए. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस हरकत में आई और तुरंत मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में करने का प्रयास किया.

मुंडावर थाना अधिकारी मोहर सिंह ने बताया कि जसाई गांव में लड़ाई-झगड़े की सूचना मिली है. मौके पर जाकर देखा तो एक गाड़ी में तोड़फोड़ की गई है. आरोपियों की पहचान की जा रही है और उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है. गांव के मुख्य रास्तों पर निगरानी बढ़ा दी गई है तथा संदिग्ध लोगों पर नजर रखी जा रही है. अधिकारियों ने ग्रामीणों से शांति बनाए रखने और किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है. थानाधिकारी ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था, जो पहले भी कई बार झगड़े का कारण बन चुका है. इसी रंजिश के चलते आरोपियों ने दूसरे पक्ष को निशाना बनाते हुए फायरिंग की. फायरिंग की इस घटना में किसी के हताहत होने की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन घटना से पूरे इलाके में भय का माहौल बन गया है. पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए हैं और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है.

पढ़ें: भरतपुर में सीवर विवाद में सीएम के पैतृक आवास के पास फायरिंग, मजदूर को लगी गोली...

घटना की गंभीरता को देखते हुए डीएसपी लाल सिंह यादव और थाना अधिकारी मोहर सिंह भी तुरंत पुलिस टीम के साथ जसाई गांव पहुंचे. अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया और संबंधित पक्षों से बातचीत की. पुलिस ने गांव में अतिरिक्त बल तैनात कर दिया है, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोका जा सके. स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में बढ़ती आपराधिक घटनाओं से ग्रामीणों में असुरक्षा की भावना पैदा हो रही है. उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और गांव में स्थायी पुलिस गश्त बढ़ाई जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो.

TAGGED:

MISCREANTS OPEN FIRE
VANDALIZE VEHICLE IN MUNDAWAR
OLD FEUD BETWEEN TWO PARTIES
FIRING IN MUNDAWAR KHAIRTHAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.