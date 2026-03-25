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मुंडावर में बदमाशों ने की फायरिंग, गाड़ी में की तोड़फोड़

खैरथल: जिले के मुंडावर उपखंड के जसाई गांव में पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों के बीच तनाव हिंसक रूप ले बैठा, जब एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर अचानक फायरिंग कर दी. गोली चलने की आवाज सुनते ही पूरे गांव में हड़कंप मच गया और लोग दहशत में अपने घरों में दुबक गए. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस हरकत में आई और तुरंत मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में करने का प्रयास किया.

मुंडावर थाना अधिकारी मोहर सिंह ने बताया कि जसाई गांव में लड़ाई-झगड़े की सूचना मिली है. मौके पर जाकर देखा तो एक गाड़ी में तोड़फोड़ की गई है. आरोपियों की पहचान की जा रही है और उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है. गांव के मुख्य रास्तों पर निगरानी बढ़ा दी गई है तथा संदिग्ध लोगों पर नजर रखी जा रही है. अधिकारियों ने ग्रामीणों से शांति बनाए रखने और किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है. थानाधिकारी ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था, जो पहले भी कई बार झगड़े का कारण बन चुका है. इसी रंजिश के चलते आरोपियों ने दूसरे पक्ष को निशाना बनाते हुए फायरिंग की. फायरिंग की इस घटना में किसी के हताहत होने की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन घटना से पूरे इलाके में भय का माहौल बन गया है. पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए हैं और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है.