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रुड़की में बेखौफ बदमाश! दीवार फांदकर घर में घुसे, पूरे परिवार को गनपॉइंट पर लेकर की लूटपाट

रुड़की में बेखौफ बदमाश! ( ETV Bharat )

रुड़की: हरिद्वार जिले के रुड़की क्षेत्र में हथियारबंद बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम देकर पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है. बीती रात सफेद रंग की आई-20 (i20) कार में सवार होकर पहुंचे चार नकाबपोश बदमाशों ने एक घर को निशाना बनाया. बदमाशों ने पहले घर की दीवार फांदी और फिर हथियारों के बल पर परिवार के सदस्यों को बंधक बना लिया. इसके बाद घर में जमकर लूटपाट करते हुए नकदी और कीमती जेवरात लेकर चले गए.

वारदात के दौरान बदमाशों ने परिवार को लगातार जान से मारने की धमकी दी. इस घटना के बाद से पीड़ित परिवार दहशत में है, वहीं गांव में भी सुरक्षा को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. दरअसल, यह मामला रुड़की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के पाडली गुर्जर गांव का है.