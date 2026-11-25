रुड़की में बेखौफ बदमाश! दीवार फांदकर घर में घुसे, पूरे परिवार को गनपॉइंट पर लेकर की लूटपाट
इस घटना के बाद से पीड़ित परिवार दहशत में है. फिलहाल पुलिस आरोपियों को सुराग तलाशने में लगी हुई है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 25, 2026 at 7:36 PM IST
रुड़की: हरिद्वार जिले के रुड़की क्षेत्र में हथियारबंद बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम देकर पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है. बीती रात सफेद रंग की आई-20 (i20) कार में सवार होकर पहुंचे चार नकाबपोश बदमाशों ने एक घर को निशाना बनाया. बदमाशों ने पहले घर की दीवार फांदी और फिर हथियारों के बल पर परिवार के सदस्यों को बंधक बना लिया. इसके बाद घर में जमकर लूटपाट करते हुए नकदी और कीमती जेवरात लेकर चले गए.
वारदात के दौरान बदमाशों ने परिवार को लगातार जान से मारने की धमकी दी. इस घटना के बाद से पीड़ित परिवार दहशत में है, वहीं गांव में भी सुरक्षा को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. दरअसल, यह मामला रुड़की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के पाडली गुर्जर गांव का है.
दीवार फांदकर घर में दाखिल हुए बदमाश: पीड़ित मीम पुत्र फैयाज के अनुसार परिवार के सभी सदस्य रोजाना की तरह रात में अपने घर में सो रहे थे. इसी दौरान चार नकाबपोश बदमाश दीवार फांदकर अचानक घर के भीतर दाखिल हो गए. इससे पहले कि परिवार के लोग कुछ समझ पाते, बदमाशों ने पिस्तौल और तमंचे निकालकर सभी को अपने कब्जे में ले लिया. हथियारों के साये में परिवार के सदस्यों की आवाज तक बंद हो गई और बदमाश बेखौफ होकर अपने मंसूबों को अंजाम देने लगे.
हथियारबंद बदमाशों के आगे बेबस हो गया था परिवार: पीड़ित के मुताबिक बदमाश उनकी पत्नी को तमंचे के बल पर घर के ऊपर बने हिस्से में ले गए, जहां पहले से मौजूद उनके बेटे और पुत्रवधू को भी हथियारों के दम पर बंधक बना लिया गया. इसके बाद बदमाशों ने परिवार के सभी सदस्यों को एक जगह बंधक बनाकर घर के अलग-अलग हिस्सों में तलाशी ली और अलमारी व अन्य स्थानों पर रखी नकदी व सोने-चांदी के जेवरात अपने कब्जे में कर लिए. परिवार के लोग हथियारबंद बदमाशों के सामने बेबस बने रहे. वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश परिवार को किसी को भी घटना की जानकारी न देने की धमकी देते हुए फरार हो गए.
पीड़ित परिवार के अनुसार घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों में एक सफेद रंग की आई-20 कार दिखाई दे रही है. आशंका जताई जा रही है कि बदमाश इसी कार से गांव पहुंचे थे और वारदात के बाद इसी के जरिए फरार हुए. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जरूरी जानकारी जुटाई. फिलहाल पुलिस घर और आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने में लगी हुई है, ताकि वहां से बदमाशों के बारे में कोई अहम सुराग लग सके.
रुड़की सीओ ओसिन जोशी ने बताया कि पाड़ली गुर्जर में परिवार को बंधक बनाकर लूट किए जाने का मामला पुलिस के संज्ञान में आया है. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है. फिलहाल इस संबंध में पीड़ित पक्ष की ओर से तहरीर प्राप्त नहीं हुई है. तहरीर मिलने के बाद लगाए गए आरोपों के आधार पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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