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देहरादून में युवकों की दबंगई, स्कूटी सवार महिला को जबरन कार में बैठाने की कोशिश, शोर मचाने पर हुए फरार

देहरादून: शहर के रायपुर थाना क्षेत्र के सहस्रधारा रोड स्थित नालापानी चौक के पास बुधवार सुबह स्कूटी सवार महिला को कार सवार कुछ लोगों ने रोककर जबरन कार में बैठाने का प्रयास किया. महिला के शोर मचाने और आसपास लोगों के जुटने पर आरोपी मौके से फरार हो गए. जिसके बाद महिला की शिकायत के बाद थाना रायपुर में मुकदमा दर्ज किया गया है. साथ ही एसएसपी के निर्देशन पर घटनास्थल आसपास सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है. पुलिस ने दावा किया है कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी.

पुलिस के मुताबिक, घटना 23 सितंबर बुधवार सुबह करीब 6:50 बजे की है. नालापानी चौक के पास काले रंग की स्विफ्ट कार में सवार कुछ लोगों ने स्कूटी से जा रही महिला को रोका और उसे खींचकर कार में बैठाने का प्रयास किया. महिला के शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचने लगे, जिसके बाद कार सवार वहां से फरार हो गए.