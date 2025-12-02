ETV Bharat / state

टोल कर्मचारी पर जानलेवा हमला: 'हर महीने भेजो खर्चा-पानी' नहीं तो अंजाम भुगतने की दी धमकी

कुचामन के मगलाना टोल प्लाजा पर कार सवार बदमाशों ने कर्मचारी से मारपीट की और धमकी दी कि टोल मांगा तो नतीजा खराब होगा.

Miscreants assaulted toll employee
मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी समझाइश करते हुए (ETV Bharat Kuchamancity)
कुचामनसिटी: कुचामन से गुजरने वाले किशनगढ़-हनुमानगढ़ मेगा हाईवे स्थित मगलाना टोल प्लाजा पर टोल कर्मचारी पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया है. बदमाश बिना टोल चुकाए बैरियर तोड़कर निकल रहे थे. जब कर्मचारी ने उन्हें रुकवाया तो वे कार से उतरकर कर्मचारी से मारपीट करने लगे और हर माह का खर्चा पानी मांगने लगे.

थाना प्रभारी महावीर मीणा ने बताया कि टोल प्लाजा पर नि:शुल्क गाड़ियां निकालने व बदतमीजी करने का एक मामला आया है. टोल प्लाजा मैनेजर नरेश सिंह ने इस संबंध में कुचामन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है. रिपोर्ट में कर्मचारी मुकेश के हवाले से बताया गया कि रात लगभग 12 बजे एक कार टोल लाइन में पहुंची और अचानक बूम बैरियर तोड़कर आगे निकल गई.

टोल प्लाजा पर कर्मचारी से मारपीट (video- cctv)

रिपोर्ट के अनुसार शिफ्ट इंचार्ज ने कार चालक को रुकने का इशारा किया, तो गाड़ी में सवार 4-5 युवक तुरंत उतरकर टोल कर्मचारी से मारपीट करने लगे. हमलावरों ने धमकी दी कि टोल संचालक को बोल देना—हर महीने हमारा खर्चा-पानी भेज दे. उन्होंने धमकाते हुए कहा,' उत्तम सिंह पलाड़ा बोल के गया है, हफ्ता नहीं आया तो अंजाम इससे भी बुरा होगा. मेरी गाड़ी टोल नहीं देगी और मेरे नाम से निकलने वाली गाड़ियां अगर किसी ने रोकी तो नतीजा बहुत खराब होगा.'

रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि टोल प्लाजा पर लगातार घटनाओं की जानकारी पूर्व में भी फोन और लिखित रूप से पुलिस को दी जा चुकी है, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं. मैनेजर ने टोल कर्मियों की सुरक्षा को लेकर तत्काल कानूनी कार्रवाई की मांग की है. टोल कर्मियों ने उत्तम सिंह पलाड़ा सहित अन्य चार से पांच लोगों के खिलाफ कुचामन थाने में रिपोर्ट दी है. टोल के असिस्टेंट प्लाजा मैनेजर नितेश खीचड़ ने पुलिस से मामले में जल्द कार्रवाई की मांग की है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

