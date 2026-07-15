कानपुर में चाभी बनाने के नाम पर बुजुर्ग दंपती से ठगी, घर से 10 लाख के गहने और कैश लेकर फरार
सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 15, 2026 at 4:05 PM IST
कानपुर: शहर के गोविंद नगर इलाके में चाभी बनाने के बहाने आए दो सगे भाइयों ने एक बुजुर्ग दंपती को निशाना बनाते हुए उनकी अलमारी से लाखों रुपये जेवर और नकदी पार कर दी है. घटना की जानकारी तब हुई जब पीड़ित अलमारी खोलकर रुपये निकालने पहुंचे. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.
गोविंद नगर इलाके अशोक अरोड़ा ने बताया कि वह पहले ढाबा चलाते थे, लेकिन बेटे के अमेरिका जाने के बाद, उनका कारोबार बंद हो गया. रविवार को इलाके में घूम रहे चाभी बनाने वाले दो भाई घर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने गोदरेज की अलमारी की चाभी मांगी. भरोसा कर अशोक अरोड़ा ने उन्हें अलमारी की चाभी दे दी.
आरोप है कि उन्होंने चाभी खराब कर दी और अलमारी खोलने का दिखावा करते रहे. बाद में एक और भाई को लाने का बहाना बनाकर अगले दिन आने की बात कहकर वहां से चले गए.
मंगलवार को जब अशोक अरोड़ा ने अलमारी खोलने की कोशिश की तो वह नहीं खुली. कुछ देर बाद नीचे पड़ी दो चाभियों की मदद से अलमारी खुली. लॉकर की जांच करने पर उसमें रखे करीब 80 हजार रुपये, पांच सोने की अंगूठिया और एक सोने की चेन समेत लगभग 10 लाख रुपये की कीमत का सामान गायब मिला.
गोविंद नगर थाना प्रभारी अशोक दुबे ने बताया कि मामला सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है. पुलिस आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश में जुटी हुई है. जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी.