बदमाशों ने पहले थार से मारी स्कूटी को टक्कर, मारपीट कर लूटे 1.50 लाख, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात
पीड़ित युवक अपने दादा के बचत के पैसों को बैंक में जमा कराने जा रहा था.
Published : July 30, 2026 at 4:13 PM IST
अलवर: शहर के वैशाली नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत बदमाशों ने एक स्कूटी सवार को गिराकर पहले मारपीट की, उसके बाद युवक के पास रखे 1.50 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए. घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. जिसमें बदमाश युवक के साथ मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं. घटना के बाद पीड़ित युवक ने वैशाली नगर थाने में शिकायत दी और इसके बाद जिला अस्पताल में उपचार कराया.
वैशाली नगर थाना प्रभारी महेश तिवारी ने कहा कि पीड़ित की ओर से शिकायत मिलने पर थाने से पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का निरीक्षण किया. उन्होंने बताया कि मौके पर पुलिसकर्मियों ने आसपास सीसीटीवी कैमरे की फुटेज ली है, जिसके माध्यम से बदमाशों की तलाश की जाएगी. पीड़ित की दी गई शिकायत के आधार पर अनुसंधान किया जा रहा है. पीड़ित ऋतिक वर्मा ने बताया कि गुरुवार को उसके दादा ने 1.50 लाख रुपए बैंक में जमा कराने के लिए दिए. जिसके बाद वह अपने घर से स्कूटी पर बैंक जाने के लिए निकला. इस दौरान खुदनपुरी क्षेत्र में एक थार गाड़ी ने स्कूटी को टक्कर मार दी, जिससे वह असंतुलित होकर गिर पड़ा. इसके बाद थार में बैठे बदमाश बाहर निकले. ऋतिक बदमाशों को देख मौके से उठकर पैसे लेकर वहां से भागा, लेकिन बदमाशों ने उसका पीछा कर उसके साथ मारपीट की और उसके पास रखे 1.50 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए.
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ऋतिक ने बताया कि उसके दादा किसान हैं. उन्होंने अपनी बचत की राशि को बैंक में जमा करने के लिए दिया था, लेकिन बैंक जाते समय बीच रास्ते में ही बदमाशों ने उसे लूट लिया. इस घटना में उसके हाथ, पैर, पेट सहित अन्य जगह पर चोट आई है. उन्होंने बताया कि वैशाली नगर थाने में प्रकरण दर्ज कराया है. पीड़ित युवक ने आरोप लगाया कि क्षेत्र के अर्जुन, विशाल, दिनेश, अमित सहित अन्य लोगों ने उस पर हमला कर लूट की वारदात को अंजाम दिया.