दिल्ली के रोहिणी में बदमाशों ने खड़ी कार पर चलाई 2 दर्जन गोलियां, कोई हताहत नहीं

दिल्ली के रोहिणी में बदमाशों ने पार्किंग में खड़ी कार पर दो दर्जन से ज्यादा गोलियां बरसाकर इलाके को दहला दिया.

दिल्ली के रोहिणी में तांडव
दिल्ली के रोहिणी में तांडव (ETV Bharat)
ETV Bharat Delhi Team

January 2, 2026 at 10:30 PM IST

January 2, 2026 at 10:47 PM IST

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर गोलियों की गूंज से दहल उठी है. दिल्ली के रोहिणी जिले के सेक्टर-24 इलाके में बेखौफ बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की. हमलावरों ने पार्किंग में खड़ी एक कार को निशाना बनाते हुए दो दर्जन से ज्यादा गोलियां बरसाईं. बाइक पर सवार तीन बदमाशों ने 2 जनवरी 2026 की शाम एक प्रॉपर्टी डीलर के घर के बाहर खड़ी कार को निशाना बनाया. इस अंधाधुंध फायरिंग से इलाके में दहशत फैल गई.

शिकायतकर्ता के मुताबिक कार के मालिक को कई धमकी भरे कॉल आए थे. एक अज्ञात नंबर से कॉल करने वाले ने खुद को बड़ा गैंगस्टर बताया. उसने प्रॉपर्टी डीलर से जबरन वसूली के तौर पर मोटी रकम मांगी थी, लेकिन पीड़ित ने इसकी शिकायत पुलिस से नहीं की थी. अब मांग पूरी न होने पर गैंगस्टर ने डराने के लिए घर पर हमला करवाया.

वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. सड़क पर कई खाली कारतूस मिले हैं. हालांकि इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ है. पुलिस ने जबरन वसूली और फायरिंग की धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है. क्राइम और एफएसएल टीमें सबूत इकट्ठा कर रही हैं. इसके अलावा पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के जरिए बदमाशों की तलाश में जुटी है.

DCP रोहिणी राजीव रंजन ने बताया कि शाम 5:23 बजे बेगमपुर पुलिस स्टेशन में एक कॉल आई, जिसमें बताया गया कि एक बिजनेसमैन को निशाना बनाकर फायरिंग की घटना हुई है. लोकल पुलिस मौके पर पहुंची और शुरुआती जांच की. बिजनेसमैन को पहले भी धमकियां मिली थीं, और यह हमला रंगदारी से जुड़ा हुआ लग रहा है. रंगदारी का मामला दर्ज कर लिया गया है, और फिलहाल जांच चल रही है. इस वारदात में किसी नामचीन गैंगस्टर का शामिल होने का अनुमान है. फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर हमला करने वाले बदमाशों की तलाश में जुट गई है.

Last Updated : January 2, 2026 at 10:47 PM IST

