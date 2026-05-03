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रुड़की में दिनदहाड़े फायरिंग, बदमाशों ने मजदूरों पर बरसाईं गोलियां, घटना सीसीटीवी में कैद

रुड़की में दिनदहाड़े फायरिंग ( ETV Bharat )