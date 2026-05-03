ETV Bharat / state

रुड़की में दिनदहाड़े फायरिंग, बदमाशों ने मजदूरों पर बरसाईं गोलियां, घटना सीसीटीवी में कैद

फायरिंग के बाद आरोपी मौके से फरार हो गये. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.

ROORKEE FIRING INCIDENT
रुड़की में दिनदहाड़े फायरिंग (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 3, 2026 at 8:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रुड़की: हरिद्वार जिले के रुड़की में मामूली बात को लेकर दो मजदूरों पर दबंगों ने फायरिंग कर दी. घटना को अंजाम देकर एक बाईक पर सवार होकर चारों बदमाश घटनास्थल से फरार हो गए. गनीमत रही कि इस घटना में दोनों मजदूर बाल-बाल बच गए. फायरिंग की पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से बदमाशों की तलाश की शुरू कर दी है.

जानकारी के मुताबिक, रुड़की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के सत्ती मोहल्ला स्थित बादशाह होटल के पास एक मकान में मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के बिझौली गांव निवासी अमजद और गुलशेर 3 मई रविवार के दिन पत्थर लगाने का काम कर रहे थे. काम करने के दौरान दोनों मजदूर मोबाइल चला रहे थे. जिस पर साथ में काम कर रहे तेलीवाला गांव के एक युवक ने आपत्ति जताई. इसी बात को लेकर उनमें कहासुनी हो गई. आरोप है कि युवक ने फोन कर अपने तीन साथियों को मौके पर बुला लिया.

रुड़की में दिनदहाड़े फायरिंग (ETV Bharat)

कुछ ही देर में चारों युवकों ने मिलकर दोनों मजदूरों पर जान से मारने की नीयत से दो राउंड फायर झोंक दिए. गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के क्षेत्र में दहशत फैल गई. दुकानदार अपनी-अपनी दुकानों से बाहर निकल आए. फायरिंग की घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई. लोगों की भीड़ जुटती देख चारों आरोपी बाइक पर सवार होकर मौके से फरार हो गए.

इसके बाद सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने मामले की जानकारी ली. इसी के साथ पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की. जिसमें घटना रिकॉर्ड मिली है. पीड़ित पक्ष ने पुलिस को तहरीर दी है. तहरीर के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है. सिविल लाइन कोतवाली प्रभारी निरीक्षक प्रदीप बिष्ट ने बताया तहरीर के आधार पर चारों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है. आरोपियों की तलाश की जा रही है.

पढे़ं- अवैध संबंधों ने ली जान, पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति को जहर देकर मारा, शव नहर में फेंका

TAGGED:

रुड़की में फायरिंग
रुड़की फायरिंग घटना
FIRING IN ROORKEE
ROORKEE FIRING INCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.