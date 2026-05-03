रुड़की में दिनदहाड़े फायरिंग, बदमाशों ने मजदूरों पर बरसाईं गोलियां, घटना सीसीटीवी में कैद

रुड़की में दिनदहाड़े फायरिंग, बदमाशों ने मजदूरों पर बरसाईं गोलियां, घटना सीसीटीवी में कैद
फायरिंग के बाद आरोपी मौके से फरार हो गये. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : May 3, 2026 at 8:34 PM IST
रुड़की: हरिद्वार जिले के रुड़की में मामूली बात को लेकर दो मजदूरों पर दबंगों ने फायरिंग कर दी. घटना को अंजाम देकर एक बाईक पर सवार होकर चारों बदमाश घटनास्थल से फरार हो गए. गनीमत रही कि इस घटना में दोनों मजदूर बाल-बाल बच गए. फायरिंग की पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से बदमाशों की तलाश की शुरू कर दी है.
जानकारी के मुताबिक, रुड़की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के सत्ती मोहल्ला स्थित बादशाह होटल के पास एक मकान में मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के बिझौली गांव निवासी अमजद और गुलशेर 3 मई रविवार के दिन पत्थर लगाने का काम कर रहे थे. काम करने के दौरान दोनों मजदूर मोबाइल चला रहे थे. जिस पर साथ में काम कर रहे तेलीवाला गांव के एक युवक ने आपत्ति जताई. इसी बात को लेकर उनमें कहासुनी हो गई. आरोप है कि युवक ने फोन कर अपने तीन साथियों को मौके पर बुला लिया.
कुछ ही देर में चारों युवकों ने मिलकर दोनों मजदूरों पर जान से मारने की नीयत से दो राउंड फायर झोंक दिए. गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के क्षेत्र में दहशत फैल गई. दुकानदार अपनी-अपनी दुकानों से बाहर निकल आए. फायरिंग की घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई. लोगों की भीड़ जुटती देख चारों आरोपी बाइक पर सवार होकर मौके से फरार हो गए.
इसके बाद सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने मामले की जानकारी ली. इसी के साथ पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की. जिसमें घटना रिकॉर्ड मिली है. पीड़ित पक्ष ने पुलिस को तहरीर दी है. तहरीर के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है. सिविल लाइन कोतवाली प्रभारी निरीक्षक प्रदीप बिष्ट ने बताया तहरीर के आधार पर चारों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है. आरोपियों की तलाश की जा रही है.
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