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हल्द्वानी में हथियार बंद बदमाशों ने ऑफिस में की लूटपाट, पड़ताल में जुटी पुलिस

हल्द्वानी मंडी चौकी क्षेत्र में हथियारबंद बदमाशों की लूटपाट से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है.

Haldwani robbery incident
बदमाशों ने ऑफिस में घुसकर की लूटपाट (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 20, 2026 at 12:59 PM IST

3 Min Read
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हल्द्वानी: नैनीताल जिले के हल्द्वानी के गोरापड़ाव क्षेत्र में लूट की वारदात को अंजाम देने का मामला सामने आया है. मंडी चौकी क्षेत्र में हथियारबंद बदमाशों ने एक ऑफिस में घुसकर बंदूक के दम पर लाखों रुपये की नकदी और कीमती सामान लूट लिया. बताया जा रहा है कि 10 से 12 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया और करीब 8 लाख रुपये नकद, सोने की दो चेन और 12 मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

हल्द्वानी के गोरापड़ाव में हथियारबंद बदमाशों ने एक ऑफिस में घुसकर बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया है. बताया जा रहा है कि करीब 10 से 12 बंदूकधारी बदमाश ऑफिस में पहुंचे और हथियारों के बल पर वहां मौजूद लोगों को डराकर लूटपाट की. बदमाश वारदात के बाद करीब 8 लाख रुपये की नकदी, सोने की दो चेन और 12 मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए. घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही हल्द्वानी पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया.

Haldwani robbery incident
लूटपाट की जांच में जुटी पुलिस (Photo-ETV Bharat)

पुलिस ने बदमाशों की तलाश के लिए अलग-अलग टीमों को सक्रिय कर दिया है. आसपास के इलाकों के साथ ही जिले की सीमाओं और बॉर्डर क्षेत्रों में भी चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है. पुलिस टीमों की ओर से आने-जाने वाले वाहनों की जांच की जा रही है. साथ ही घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि बदमाशों की पहचान के साथ ही उनके भागने के रास्ते का पता लगाया जा सके. जिस ऑफिस में लूट की वारदात हुई है, वहां किसी अन्य तरह की गतिविधि संचालित होने की भी जानकारी पुलिस को मिली है. पुलिस इस पहलू को भी जांच में शामिल कर रही है और ऑफिस से जुड़े लोगों से पूछताछ की जा रही है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है.

घटना बीती देर रात की है बंदूक के बल पर बदमाशो ने लूट को अंजाम दिया गया है. घटना स्थल के आसपास सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है. अलग अलग टीम बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है.
-अमित कुमार सैनी, सीओ सिटी-

बदमाशों की संख्या, उनके पास मौजूद हथियार, इस्तेमाल किए गए वाहन और लूट की पूरी रकम को लेकर पुलिस जांच के बाद ही तस्वीर साफ हो सकेगी. मंडी चौकी क्षेत्र में हुई इस वारदात के बाद पुलिस की सक्रियता बढ़ा दी गई है.

पढ़ें- नगर निगम के कर्मचारी बन घर में घुसे बदमाश, बुजुर्ग को बंधक बनाकर की लूटपाट, पुलिस ने किया अरेस्ट

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