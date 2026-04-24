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दिनदहाड़े घर में घुसकर फायरिंग, युवक को लगी गोली, इलाके में दहशत

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर में शुक्रवार 24 अप्रैल को बड़ी घटना हुई. बताया जा रहा है कि एक दर्जन से अधिक हमलावरों ने घर में घुसकर फायरिंग कर दी. इस घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने मामला दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है.

जानकारी के अनुसार रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में शुक्रवार को दिनदहाड़े हुई फायरिंग की घटना से इलाके में दहशत फैल गई. वार्ड नंबर सात निवासी भूरे लाल के घर में अचानक एक दर्जन से अधिक लोग घुस आए और परिजनों के साथ मारपीट करने लगे. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि हमलावरों ने फायरिंग शुरू कर दी. इस फायरिंग में भूरे लाल का 22 वर्षीय बेटा राजेश कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया. गोली के छर्रे उसके शरीर में लगे, जिससे वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा.

रुद्रपुर में दिनदहाड़े घर में घुसकर फायरिंग (ETV Bharat)

घटना के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए. फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के लोग दहशत में आ गए और इलाके में अफरा-तफरी मच गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. प्रभारी निरीक्षक मोहन चंद्र पांडे पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया.

वहीं, घायल युवक को तुरंत जिला अस्पताल भेजा गया, जहां उसका इलाज चल रहा है. डॉक्टरों के अनुसार राजेश की हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है, हालांकि उसके शरीर पर कई छर्रों के निशान हैंय घायल युवक के बड़े भाई अजय कुमार ने बताया कि दो दिन पहले उनके छोटे भाई का कुछ लोगों के साथ विवाद हुआ था. इसी रंजिश के चलते आरोपी घर में घुस आए और मारपीट के बाद फायरिंग कर दी.