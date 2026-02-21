ETV Bharat / state

मामूली बात पर युवकों ने दिखाई दबंगई, घर में घुसकर परिवार को लाठी डंडों से पीटा, CCTV वीडियो आया सामने

देहरादून: थाना नेहरू कॉलोनी क्षेत्र के अजबपुर खुर्द स्थित गणेश विहार में घर के सामने खड़ी स्कूटी को 'हटाना' कहना एक परिवार को भारी पड़ गया. आरोप है कि मामूली कहासुनी के बाद युवक अपने साथियों के साथ 14 फरवरी की रात घर में घुस आया और लाठी-डंडों से दूसरे परिवार पर हमला कर दिया. इस दौरान घर में तोड़फोड़ की गई और परिवार के दो लोगों को गंभीर चोटें आईं. घटना के बाद पीड़ित पक्ष की शिकायत पर थाना नेहरू कॉलोनी पुलिस ने 18 फरवरी को 6 नामजद आरोपियों समेत कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है. वहीं मारपीट का सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है.

जानकारी के मुताबिक, देहरादून के गणेश विहार अजबपुर खुर्द निवासी अमित चौहान ने 15 फरवरी की सुबह शिकायत दी कि 14 फरवरी की रात को पीड़ित के गेट के सामने शीतला निवासी समीर नाम के युवक ने अपना स्कूटर लगाकर रास्ता अवरुद्व किया था. जब समीर से अमित के भाई रविंद्र रावत ने स्कूटी हटाने को कहा गया तो समीर ने अभद्र भाषा और गाली गलौज की गई. उसके थोड़ी देर बाद समीर उसका भाई साहिल, शिवम, वंशु कटारिया, दीपक निशाद और उसका बड़ा भाई कुल मिलाकर 20 लोगों के द्वारा घर के अंदर आकर अमित चौहान और उनके भाई रवींद्र रावत और घर पर आए मेहमान आशीष कंडवाल पर जानलेवा हमला किया.