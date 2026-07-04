GST के असिस्टेंट कमिशनर के घर में घुसे नकाबपोश बदमाश, डेढ़ घंटे तक परिवार को बंधक बनाकर की मारपीट, 20 तोला सोना लेकर फरार

GST के असिस्टेंट कमिशनर के घर में घुसे नकाबपोश बदमाश, डेढ़ घंटे तक परिवार को बंधक बनाकर की मारपीट, 20 तोला सोना लेकर फरार
बदमाशों ने उनसे चाय बनाने तक के लिए कहा, लेकिन उन्होंने घर में दूध नहीं होने की बात कही.
Published : July 4, 2026 at 11:51 AM IST|
Updated : July 4, 2026 at 12:18 PM IST
अलवर : शहर के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक सोसाइटी में तीन नकाबपोश बदमाशों ने कट्टे की नोक पर बड़ी वरदात को अंजाम दिया. घटना के दौरान परिवार के लोग घर पर मौजूद थे. नकाबपोश बदमाशों ने परिजनों को करीब डेढ़ घंटे तक बंधक बना कर उनके साथ मारपीट की और कट्टे की नोक पर 20 तोला सोना व 35 हजार रुपए लेकर फरार हो गए. घटना की सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया. बदमाशों ने जिस घर को निशाना बनाया वह घर जीएसटी विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर का है.
सदर थाना प्रभारी विजेंद्र सिंह ने बताया कि शनिवार को थाना क्षेत्र के एक निजी सोसाइटी में घटना की सूचना मिली, जिसपर जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और घटना के बारे में पीड़ित पक्ष से जानकारी जुटाई. घटना के संबंध में सीसीटीवी फुटेज चेक किए जा रहे हैं, जिससे कि बदमाशों की पहचान की जा सके. पीड़ित की ओर से दी गई रिपोर्ट के आधार पर अनुसंधान किया जा रहा है, जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा.
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पीड़ित असिस्टेंट कमिश्नर ओमप्रकाश ने बताया कि शनिवार सुबह जब वह उठे ओर घर के गेट खोले तो बदमाश कट्टे के साथ जबरन अंदर घुस गए और उनके परिवार को बंधक बना लिया. तीन बदमाशों ने उनके पूरे परिवार को बंधक बनाया और करीब डेढ़ घंटे तक उनके साथ मारपीट की. इस दौरान बदमाशों ने लूटने के लिए घर के सामान को फैला दिया और पत्नी के 20 तोला गहने, कैश व अन्य सामान लेकर फरार हो गए. बदमाशों ने उनसे चाय बनाने तक के लिए कहा, लेकिन उन्होंने घर में दूध नहीं होने की बात कही.
ओमप्रकाश ने बताया कि बदमाशों ने उनसे उनके कार्यक्षेत्र के बारे में पूछा तो उन्होंने खुद को असिस्टेंट कमिश्नर न बताते हुए किसी विभाग में बाबू के पद पर कार्यरत होना बताया. करीब 2 घंटे तक बदमाश उनके मकान में घुसे और वारदात को अंजाम दिया. बदमाशों के जाने के बाद ओमप्रकाश ने जैसे तेसे खुद को मुक्त कराया और अपने पड़ोस में रहने वाले रिश्तेदार के पास जाकर घटना के बारे में बताया. इसके बाद सदर थाना पुलिस को सूचना दी गई, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची.