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GST के असिस्टेंट कमिशनर के घर में घुसे नकाबपोश बदमाश, डेढ़ घंटे तक परिवार को बंधक बनाकर की मारपीट, 20 तोला सोना लेकर फरार

असिस्टेंट कमिशनर के घर में लूट ( ईटीवी भारत अलवर )

अलवर : शहर के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक सोसाइटी में तीन नकाबपोश बदमाशों ने कट्टे की नोक पर बड़ी वरदात को अंजाम दिया. घटना के दौरान परिवार के लोग घर पर मौजूद थे. नकाबपोश बदमाशों ने परिजनों को करीब डेढ़ घंटे तक बंधक बना कर उनके साथ मारपीट की और कट्टे की नोक पर 20 तोला सोना व 35 हजार रुपए लेकर फरार हो गए. घटना की सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया. बदमाशों ने जिस घर को निशाना बनाया वह घर जीएसटी विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर का है. सदर थाना प्रभारी विजेंद्र सिंह ने बताया कि शनिवार को थाना क्षेत्र के एक निजी सोसाइटी में घटना की सूचना मिली, जिसपर जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और घटना के बारे में पीड़ित पक्ष से जानकारी जुटाई. घटना के संबंध में सीसीटीवी फुटेज चेक किए जा रहे हैं, जिससे कि बदमाशों की पहचान की जा सके. पीड़ित की ओर से दी गई रिपोर्ट के आधार पर अनुसंधान किया जा रहा है, जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा. पीड़ित असिस्टेंट कमिश्नर ओमप्रकाश (ईटीवी भारत अलवर)