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गैस पाइपलाइन की रीडिंग के बहाने घर में घुसे बदमाश, महिला को घायल कर लूटे 10 लाख रुपये और सोना

दिल्ली के अशोक विहार इलाके में भी सीबीआई अधिकारी बनकर घर में घुसने की कोशिश और लूट की वारदात सामने आई थी.

10 लाख रुपये लूटा
10 लाख रुपये लूटा (concept image)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 20, 2026 at 9:02 PM IST

2 Min Read
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नई दिल्ली: उत्तर-पूर्वी दिल्ली के वेलकम थाना क्षेत्र में दिनदहाड़े लूट की वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई. न्यू जाफराबाद स्थित डीडीए कॉलोनी में चार मंजिला मकान की पहली मंजिल पर रहने वाली महिला के घर में दो बदमाश आईजीएल गैस पाइपलाइन की रीडिंग लेने के बहाने दाखिल हुए. दोनों बदमाश मास्क पहने हुए थे. घर में महिला को अकेला पाकर उन्होंने अलमारी खंगाली और विरोध करने पर महिला के साथ मारपीट कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया. इसके बाद बदमाश घर से करीब 10 लाख रुपये नकद और डेढ़ तोले सोना लेकर फरार हो गए.

घटना के बाद महिला की हालत देखकर परिवार में दहशत फैल गई.

पीड़ित महिला (ETV Bharat)

वारदात की सूचना मिलते ही वेलकम थाना पुलिस मौके पर पहुंची. वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने मौके पर फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया, जिसने घटनास्थल से संभावित साक्ष्य जुटाए हैं. बदमाशों की पहचान के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि दोनों बदमाश किस रास्ते से आए और वारदात के बाद किस दिशा में फरार हुए.

परिवार का कहना है कि वारदात के बाद से इलाके में डर का माहौल है. खासकर घर में अकेली रहने वाली महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है. गौरतलब है कि इससे पहले दिल्ली के अशोक विहार इलाके में भी सीबीआई अधिकारी बनकर घर में घुसने की कोशिश और लूट की वारदात सामने आई थी. अब वेलकम इलाके में गैस पाइपलाइन की रीडिंग के बहाने घर में घुसकर लूट की घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है. डीसीपी राहुल अलावल ने बताया की पीड़िता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है.

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