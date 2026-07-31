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बदमाशों ने होटल के आगे खड़ी गाड़ी पेट्रोल डालकर फूंक दी, घटना सीसीटीवी में कैद

दो गाड़ियों से आए चार बदमाश और वारदात को दिया अंजाम. होटल मालिक की थी गाड़ी.

CCTV footage of miscreants setting a car on fire.
कार को आग लगाते बदमाशों का सीसीटीवी फुटेज (ETV Bharat Churu)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 31, 2026 at 5:40 PM IST

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चूरू: जिले के रतनगढ़ में सुजानगढ़ मेगा हाईवे स्थित एक होटल के आगे खड़ी गाड़ी में कुछ युवकों ने आग लगा दी. गाड़ी में आग लगाते बदमाशों की करतूत पास के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वारदात के बाद पीड़ित रतनगढ़ पुलिस थाने पहुंचा और रिपोर्ट दी. मामला पुरानी रंजिश का लग रहा है.

रतनगढ़ थानाधिकारी संदीप विश्नोई ने बताया कि मेगा हाईवे पर लोहा गांव के पास राजकुमार पूनिया न्यू फौजी होटल का संचालन करते हैं. गुरुवार रात दो गाड़ियों में सवार होकर आए कुछ युवकों ने होटल के आगे खड़ी पूनिया की बोलेरो कैम्पर गाड़ी के आग लगा दी और .मौके से फरार हो गए. घटना होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है. घटना के बाद पुलिस को सूचना दी. पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी जुटाई. शुक्रवार को पूनिया ने थाने में रिपोर्ट दी. पूनिया ने बताया कि उक्त आरोपियों ने पूर्व में भी उनके घर का दरवाजा तोड़ दिया था. इसका मुकदमा थाने में दर्ज है.

घटना का सीसीटीवी और पीड़ित राजकुमार बोले... (ETV Bharat Churu)

पढ़ें:बदमाशों ने घर के बाहर खड़ी गाड़ी फूंकी, घटना सीसीटीवी में कैद, जानिए पूरा मामला

चार थे बदमाश: रतनगढ़ पुलिस के अनुसार, आरोपी चार थे, जो कार से आए थे. आरोपियों ने पूनिया की गाड़ी पर पहले पेट्रोल छिड़का और फिर आग के हवाले कर दिया. पीड़ित की रिपोर्ट पर रतनगढ़ पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की.

पढ़ें: सड़क पर दौड़ा जलता ट्रक, मचा हड़कंप, असलियत जान लोगों ने दी ड्राइवर के साहस की दाद - जोधपुर में आग से घिरा ट्रक दौड़ा

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4 MISCREANTS ARRIVED IN 2 VEHICLES
होटल मालिक की गाड़ी फूंकी
पेट्रोल डालकर फूंकी गाड़ी
INCIDENT CAPTURED ON CCTV
HOTEL OWNER CAR TORCHED IN CHURU

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