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विदिशा में दबंगों ने तहसील से लगे मकान को तोड़ा, सीसीटीवी का डीवीआर भी ले गए आरोपी

दबंगों ने मकान में घुसकर की तोड़फोड़ ( ETV Bharat )