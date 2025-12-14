ETV Bharat / state

CCTV बंद किया, फिर ATM मशीन काटकर लाखों की नकदी चुरा कर फरार हुए बदमाश

कुचामनसिटी : डीडवाना कुचामन जिले में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं. इसी क्रम में शनिवार रात बदमाशों ने तोषीणा गांव में गैस कटर से एक एटीएम मशीन काट दिया और उसमें रखे लाखों रुपए चुराकर फरार हो गए. इस घटना को लेकर बुडसू टोल प्लाजा का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें एक संदिग्ध कार को देखा गया है. घटना शनिवार देर रात की है. रविवार सुबह जब बैंक प्रशासन को घटना की सूचना मिली तो उन्होंने पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

पुलिस उपअधीक्षक जेठू सिंह ने बताया कि तोषीणा गांव में गैस कटर से एटीएम मशीन काट दिया गया और उसमें रखे लाखों रुपए चुराकर फरार हो गए, इस मामले में एसबीआई बैंक ने एक रिपोर्ट दी है, जिसके आधार मामला दर्ज कर जांच की जा रही है. मोबाइल फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाकर बारीकी से घटनास्थल की जांच की जा रही है. आसपास के सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं. एक संदिग्ध कार को देखा गया है, जिसकी तलाश के लिए अलग-अलग टीमें बनाई गई हैं.

