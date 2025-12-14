ETV Bharat / state

CCTV बंद किया, फिर ATM मशीन काटकर लाखों की नकदी चुरा कर फरार हुए बदमाश

कुचामनसिटी में एटीएम मशीन काटकर नकदी चोरी करने का मामला सामने आया है.

एटीएम मशीन काटकर लूट
एटीएम मशीन काटकर लूट (Informer : Lalita Verma)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 14, 2025 at 12:43 PM IST

कुचामनसिटी : डीडवाना कुचामन जिले में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं. इसी क्रम में शनिवार रात बदमाशों ने तोषीणा गांव में गैस कटर से एक एटीएम मशीन काट दिया और उसमें रखे लाखों रुपए चुराकर फरार हो गए. इस घटना को लेकर बुडसू टोल प्लाजा का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें एक संदिग्ध कार को देखा गया है. घटना शनिवार देर रात की है. रविवार सुबह जब बैंक प्रशासन को घटना की सूचना मिली तो उन्होंने पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

पुलिस उपअधीक्षक जेठू सिंह ने बताया कि तोषीणा गांव में गैस कटर से एटीएम मशीन काट दिया गया और उसमें रखे लाखों रुपए चुराकर फरार हो गए, इस मामले में एसबीआई बैंक ने एक रिपोर्ट दी है, जिसके आधार मामला दर्ज कर जांच की जा रही है. मोबाइल फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाकर बारीकी से घटनास्थल की जांच की जा रही है. आसपास के सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं. एक संदिग्ध कार को देखा गया है, जिसकी तलाश के लिए अलग-अलग टीमें बनाई गई हैं.

शनिवार देर रात्रि को कुछ बदमाश तोषीणा गांव में स्थित एसबीआई के एटीएम पहुंचे, जहां उन्होंने आते ही सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए. इसके बाद उन्होंने अपने साथ लाए गैस कटर से एटीएम मशीन को काट दिया और उसमें रखे लाखों रुपए चुरा लिए. घटना के समय एटीएम मशीन में कितनी राशि थी, इसका अभी पता नहीं चल पाया है. बैंक प्रशासन की ओर से जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि एटीएम मशीन में कितनी नकदी थी.

घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. सुबह घटना की सूचना मिलने पर खूनखूना थानाधिकारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. घटनास्थल की जांच पड़ताल की जा रही है. पुलिस के अनुसार सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन के आधार पर बदमाशों की लोकेशन ट्रेस करने का प्रयास किया जा रहा है.

