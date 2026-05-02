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पलवल में शादी समारोह में बदमाशों का कोहराम, मेहंदी की रस्म में अंधाधुंध फायरिंग, दुल्हन के भाई को लगी गोली

हरियाणा के पलवल में शादी समारोह में बदमाशों ने कोहराम मचाते हुए मेहंदी की रस्म में ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी.

Miscreants create havoc at a wedding in Palwal firing indiscriminately during the mehndi ceremony
पलवल में शादी समारोह में बदमाशों का कोहराम (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 2, 2026 at 8:31 PM IST

3 Min Read
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पलवल : हरियाणा के पलवल जिले के फिरोजपुर गांव में एक शादी समारोह के दौरान अचानक हथियार से लैस बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी जिससे अफरा- तफरी मच गई. अचानक घर पर हुए हमले को लेकर लोग इधर-उधर छुपकर जान बचाने लगे. इस हिंसक घटना में दुल्हन का भाई गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की. फिलहाल वहां मौजूद लोगों और परिजनों के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

बदमाशों ने की अंधाधुंध फायरिंग : वारदात उस समय हुई जब पीड़ित विजय सिंह के घर में उनकी बेटी की शादी के लिए मेहंदी की रस्म चल रही थी. परिवार के सभी सदस्य और रिश्तेदार जश्न मना रहे थे. विजय सिंह के मुताबिक उनका बेटा नितिन रात करीब 10 बजे सामान लेकर घर लौटा था. इसके कुछ ही देर बाद हमलावर वहां पहुंच गए जोकि कार में सवार होकर आए थे. उनके पास अवैध बंदूकें, लाठी - डंडे और फरसे जैसे घातक हथियार थे. घर में घुसते ही आरोपियों ने अपशब्द बोलने शुरू कर दिए और बाहर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ करने लगे. जब परिजनों ने हमलावरों को शांत करने और बातचीत करने की कोशिश की तो आरोपियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी. इस दौरान एक गोली नितिन के पैर में जा लगी जिससे वो लहूलुहान होकर मौके पर ही गिर पड़ा.

गाड़ियों पर भी गोलियां बरसाई : वारदात को अंजाम देकर भागते समय बदमाशों ने बाहर खड़ी गाड़ियों पर भी गोलियां बरसाई. इसके बाद नितिन को तुरंत पलवल के सरकारी अस्पताल ले जाया गया. हालत चिंताजनक होने के कारण उसे निजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया जहां नितिन का इलाज जारी है और उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई. सदर थाना प्रभारी सुंदर पाल ने बताया कि विजय सिंह की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की तलाश जारी है, जल्द ही सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे

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