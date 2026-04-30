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मिर्जापुर में दबंगों ने पुलिस चौकी में घुसकर सिपाही-दरोगा को पीटा; पुलिस की वर्दी तक फाड़ी

मिर्जापुर में दबंगों ने पुलिस चौकी में घुसकर सिपाही-दरोगा को पीटा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मिर्जापुर: दबंगों ने पुलिस चौकी में घुसकर न सिर्फ हंगामा किया बल्कि सिपाही और दरोगा तक को पीट दिया. घटना में एक पुलिसकर्मी का सिर फट गया है, जबकि दबंगों ने दरोगा की वर्दी फाड़ दी और बैच नोंचकर फेंक दिया. मौके पर पहुंची पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया है.

चौकी प्रभारी मनोज राय ने बताया कि शहर कोतवाली के जिला अस्पताल चौकी के पास कुछ लोग एक रिक्शा चालक को पीट रहे थे. चौकी पर तैनात पुलिस मौके पर पहुंची और ई-रिक्शा चालक को बचाने का प्रयास किया.

इससे गुस्साए दबंगों ने फोन करके 20 लोगों को और बुला लिया और पुलिस चौकी पर ही हमला कर दिया. दबंगों ने पुलिस चौकी के अंदर घुसकर पुलिस चौकी इंचार्ज मनोज राय और सिपाही कमलेश पासवान की पिटाई कर दी. सिपाही कमलेश का सिर फट गया है.

वहीं, चौकी इंचार्ज मनोज राय की वर्दी फाड़ दी और उनका बैज नोच लिया. पुलिस चौकी में मारपीट की जानकारी मिलते ही भारी संख्या में पुलिस मौके पर पहुंच गई. इस दौरान दबंग वहां से भाग निकले. पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है.