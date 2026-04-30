मिर्जापुर में दबंगों ने पुलिस चौकी में घुसकर सिपाही-दरोगा को पीटा; पुलिस की वर्दी तक फाड़ी
चौकी प्रभारी मनोज राय ने बताया इस मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है. बाकी सब फरार हो गए हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 30, 2026 at 9:19 AM IST
मिर्जापुर: दबंगों ने पुलिस चौकी में घुसकर न सिर्फ हंगामा किया बल्कि सिपाही और दरोगा तक को पीट दिया. घटना में एक पुलिसकर्मी का सिर फट गया है, जबकि दबंगों ने दरोगा की वर्दी फाड़ दी और बैच नोंचकर फेंक दिया. मौके पर पहुंची पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया है.
चौकी प्रभारी मनोज राय ने बताया कि शहर कोतवाली के जिला अस्पताल चौकी के पास कुछ लोग एक रिक्शा चालक को पीट रहे थे. चौकी पर तैनात पुलिस मौके पर पहुंची और ई-रिक्शा चालक को बचाने का प्रयास किया.
इससे गुस्साए दबंगों ने फोन करके 20 लोगों को और बुला लिया और पुलिस चौकी पर ही हमला कर दिया. दबंगों ने पुलिस चौकी के अंदर घुसकर पुलिस चौकी इंचार्ज मनोज राय और सिपाही कमलेश पासवान की पिटाई कर दी. सिपाही कमलेश का सिर फट गया है.
वहीं, चौकी इंचार्ज मनोज राय की वर्दी फाड़ दी और उनका बैज नोच लिया. पुलिस चौकी में मारपीट की जानकारी मिलते ही भारी संख्या में पुलिस मौके पर पहुंच गई. इस दौरान दबंग वहां से भाग निकले. पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है.
बाइक टकराने से बढ़ा था विवाद: रिक्शा चालक गुड्डू ने बताया कि वह सवारी लेकर रात लगभग 11 बजे अस्पताल रोड से गुजर रहा था. तभी बाइक सवार एक युवक के उधर से आया और बाइक ई-रिक्शा से टकरा गई.
इसी बात पर बाइक सवार और ई-रिक्शा चालक में विवाद हो गया. बाइक सवार चोट लगने पर ई-रिक्शा चालक गुड्डू की पिटाई करने लगा. यह देखकर कुछ राहगीरों ने इसकी सूचना पुलिस चौकी पर दी थी.
चौकी प्रभारी मनोज राय ने बताया इस मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है. बाकी सब फरार हो गए हैं. वीडियो रिकॉर्डिंग से आरोपितों की पहचान की जा रही है. जल्द ही उन पर भी कार्रवाई की जाएगी.
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