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धमतरी में बेखौफ हुए बदमाश, सो रहे ड्राइवर को पीटा, लूट की वारदात सीसीटीवी में कैद

रायपुर के संतोषी नगर निवासी विमल देशलहरे 12 जुलाई को उज्जैन जाने के लिए बुकिंग मिलने पर मगरलोड की ओर जा रहे थे. देर रात करीब 2 बजे थकान महसूस होने पर उन्होंने कुरुद थाना क्षेत्र के मंदरौद मोड़ स्थित राजू फर्नीचर मार्ट के सामने अपनी एक्टिवा खड़ी कर दुकान के बरामदे में आराम करना शुरू कर दिया.

धमतरी: कुरुद थाना क्षेत्र में लूटपाट की वारदात हुई है. बेखौफ बदमाशों ने सड़क किनारे आराम कर रहे एक ड्राइवर को निशाना बनाया. बदमाशों ने पहले मारपीट की, फिर मोबाइल, 9 हजार रुपये नकद और एक्टिवा लूटकर फरार हो गए. पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है.

इसी दौरान सफेद रंग की स्विफ्ट कार में सवार तीन अज्ञात बदमाश वहां पहुंचे. आरोपियों ने पहले ड्राइवर के साथ बेरहमी से मारपीट की और फिर उसकी जेब से वीवो वाई-51 प्रो मोबाइल, 9 हजार रुपये नकद और एक्टिवा की चाबी छीन ली. इसके बाद बदमाश एक्टिवा लेकर मगरलोड की ओर फरार हो गए. लूटे गए सामान की कुल कीमत करीब 54 हजार रुपये बताई जा रही है. हमले में पीड़ित के सिर के पीछे चोट भी आई है.

कुरुद थाना में दर्ज कराई गई रिपोर्ट

वारदात के बाद पीड़ित ने परिचितों को सूचना दी और कुरुद थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई. पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच शुरू कर दी है. एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं.

जांच में जुटी पुलिस

धमतरी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र पांडेय का कहना है कि पीड़ित की शिकायत पर लूट और मारपीट का मामला दर्ज कर लिया गया है. सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच की जा रही है. एक संदिग्ध से पूछताछ में महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं और फरार आरोपियों की तलाश के लिए अलग-अलग टीमें लगातार कार्रवाई कर रही हैं. पुलिस का कहना है कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा.

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