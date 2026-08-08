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कानपुर : सो रहे दंपति पर कुल्हाड़ी से हमला, युवक की मौत, पत्नी और 4 माह की बच्ची घायल

साढ़ थाना क्षेत्र के देवसढ़ गांव की घटना, जांच के लिए डीसीपी के नेतृत्व में 7 टीमें गठित

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लूट के इरादे से सो रहे दंपति पर कुल्हाड़ी से हमला (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 8, 2026 at 2:53 PM IST

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Updated : August 8, 2026 at 2:59 PM IST

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कानपुर: साढ़ थाना क्षेत्र के देवसढ़ गांव में शुक्रवार देर रात दो बदमाशों ने घर में घुसकर सो रहे दंपति पर जानलेवा हमला कर दिया. बदमाशों ने कुल्हाड़ी से युवक पर ताबड़तोड़ वार किए और बीच-बचाव करने आई उसकी पत्नी को भी बेरहमी से पीटा. वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए. गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई. वहीं, उसकी पत्नी और चार महीने की बच्ची का अस्पताल में इलाज चल रहा है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.

अपर पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) विपिन ताडा ने बताया कि साढ़ थाना क्षेत्र में शुक्रवार की रात लगभग 1:00 बजे दो अज्ञात लोगों ने घर में घुसकर दंपति के साथ मारपीट की है. हमले में बुरी तरह घायल पति की इलाज के दौरान मौत हो गई. मृतक की पहचान 30 वर्षीय मुमताज उर्फ कल्लू के रूप में हुई है, जो पराग डेरी की गाड़ी चलाकर परिवार का पालन-पोषण करता था. वह गांव के बाहर खेत में बने मकान में अपनी पत्नी शाहजहां और चार महीने की बेटी के साथ रहता था.

वारदात को दौरान पति को बचाने आई पत्नी की भी बदमाशों ने पिटाई कर दी. किसी तरह अपनी और मासूम बच्ची की जान बचाकर भागी शाहजहां ने गांव पहुंचकर पड़ोसियों को आपबीती बताई. इसके बाद ग्रामीण मौके पर पहुंचे और एंबुलेंस की मदद से घायलों को बिधनू सीएचसी ले गए, जहां डॉक्टरों ने मुमताज को मृत घोषित कर दिया. वहीं, हालत गंभीर होने पर पत्नी और बच्ची को कानपुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है.

ग्रामीणों का कहना है कि मामला गांव से बाहर का होने की वजह से पुलिस लगभग 45 मिनट तक इस बात में उलझी रही कि घटनास्थल किस थाने के अंतर्गत आता है. जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचने पर एसीपी घाटमपुर कृष्णकांत पुलिस बल के साथ पहुंचे, जिसके बाद तय हुआ कि घटनास्थल साढ़ थाना क्षेत्र में है. वहीं डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी और एडीसीपी साउथ सुमित रामटेके ने भी मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की है.

अपर पुलिस आयुक्त ने बताया कि मृतक पूर्व में काफी समय तक सऊदी अरब में रह चुका था और कुछ महीनों पहले ही लौटा था. मामले के शीघ्र खुलासे के लिए डीसीपी साउथ के नेतृत्व में सात विशेष टीमों का गठन किया गया है, जो सभी बिंदुओं पर साक्ष्य जुटा रही हैं. फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

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Last Updated : August 8, 2026 at 2:59 PM IST

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