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Bundi Crime : दबलाना कस्बे में बदमाशों ने लहराए तमंचे, युवक पर जानलेवा हमला...भागते समय कार पलटी

बदमाशों की कार पलटी ( ETV Bharat Bundi )

बूंदी: दिवाली की रोशनी और खुशियों के बीच सोमवार रात बूंदी जिले के दबलाना कस्बे में बदमाशों ने सरेआम आतंक मचा दिया. कार में सवार होकर आए 4 से 5 बदमाशों ने बाजार में धारदार हथियार और तमंचे लहराते हुए एक युवक पर हमला कर दिया. अचानक हुई इस वारदात से कस्बे में अफरा-तफरी मच गई. बदमाशों ने युवक के साथ बेरहमी से मारपीट की, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया.