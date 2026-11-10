Bundi Crime : दबलाना कस्बे में बदमाशों ने लहराए तमंचे, युवक पर जानलेवा हमला...भागते समय कार पलटी
ग्रामीणों ने पीछाकर बदमाशों को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वे भाग छूटे. पुलिस ने दो आरोपियों को नामजद किया है.
Published : November 10, 2026 at 12:50 PM IST
बूंदी: दिवाली की रोशनी और खुशियों के बीच सोमवार रात बूंदी जिले के दबलाना कस्बे में बदमाशों ने सरेआम आतंक मचा दिया. कार में सवार होकर आए 4 से 5 बदमाशों ने बाजार में धारदार हथियार और तमंचे लहराते हुए एक युवक पर हमला कर दिया. अचानक हुई इस वारदात से कस्बे में अफरा-तफरी मच गई. बदमाशों ने युवक के साथ बेरहमी से मारपीट की, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया.
वारदात के बाद ग्रामीणों की भीड़ को अपनी ओर आता देख बदमाश कार लेकर बूंदी की तरफ भाग निकले. ग्रामीणों ने भी हिम्मत दिखाते हुए अपनी गाड़ियों से उनका पीछा किया, लेकिन भागने की जल्दबाजी में ठीकरदा गांव के पास पुलिया के घुमाव पर उनकी कार अनियंत्रित होकर पलट गई. इसके बावजूद बदमाश ग्रामीणों के पहुंचने से पहले ही कार छोड़कर फरार होने में सफल रहे. घटना के बाद से कस्बे में दहशत और आक्रोश का माहौल है.
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पुरानी रंजिश में युवक को बनाया निशाना: दबलाना थाना प्रभारी प्रिया व्यास ने बताया कि घटना सोमवार रात करीब 10 बजे की है. एक कार में सवार होकर आए बदमाशों ने पुरानी रंजिश के चलते युवक शैलू नागर पर हमला कर दिया. हमले में शैलू गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे उपचार के लिए बूंदी जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हमलावरों की संख्या करीब चार से पांच थी. उनके हाथों में धारदार हथियार और तमंचे बताए जा रहे हैं. बदमाशों ने कस्बे में दहशत फैलाते हुए हथियार लहराए और युवक पर हमला कर दिया.
ग्रामीणों ने दिखाई एकजुटता, गाड़ियों से किया पीछा: वारदात के बाद बदमाशों ने मौके से भागने के लिए कार को तेज रफ्तार से बूंदी की तरफ दौड़ा दिया. घटना से गुस्साए कुछ ग्रामीण भी अपनी गाड़ियों से बदमाशों के पीछे लग गए. बदमाशों ने पीछा कर रहे ग्रामीणों से बचने के लिए कार की रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन ठीकरदा गांव के पास पुलिया के घुमाव पर चालक कार से नियंत्रण खो बैठा, जिसके बाद कार सड़क पर पलट गई. ग्रामीण मौके पर पहुंचे, इससे पहले ही बदमाश कार छोड़कर फरार हो गए.
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दो नामजद, अन्य की तलाश में पुलिस की दबिश: थाना प्रभारी व्यास ने बताया कि मामले में चेतन और गब्बर को नामजद करते हुए अन्य आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है. पुलिस आरोपियों की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है. सहायक उपनिरीक्षक नानूराम डॉई ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पुरानी रंजिश की बात सामने आई है. बदमाशों के पास हथियार होने की जानकारी भी मिली है, जिसकी जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि फरार आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा.
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