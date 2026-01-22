ETV Bharat / state

दिल्ली: खजूरी खास में UP पुलिस के कांस्टेबल पर चाकू से हमला, बचाने आए युवक को भी किया घायल

डीसीपी आशीष मिश्रा ने बताया कि बुधवार रात जेपीसी अस्पताल से खजूरी खास थाने को सूचना मिली कि चाकू से घायल दो लोगों को इलाज के लिए लाया गया है. सुचना पाकर अस्पताल पहुंची पुलिस टीम को पता चला कि घायलों में कुलदीप (31) पुत्र नरेंद्र शामिल हैं, जो उत्तर प्रदेश पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात हैं और वर्तमान में अंकुर विहार थाने में पोस्टेड हैं. दूसरे घायल की पहचान सचिन पांडे (32), निवासी पांचवां पुश्ता, सोनिया विहार के रूप में हुई.

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के खजूरी खास थाना क्षेत्र में सड़क पर हो रहे झगड़े को शांत कराने की कोशिश करना यूपी पुलिस के एक कांस्टेबल को भारी पड़ गया. वजीराबाद रोड स्थित बस स्टॉप पर तीन युवकों ने न सिर्फ कांस्टेबल पर चाकू से हमला किया, बल्कि उन्हें बचाने आए एक राहगीर को भी घायल कर दिया.

डीसीपी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया कि कुलदीप वजीराबाद रोड के बस स्टॉप पर खड़े थे. इसी दौरान तीन युवक बाइक पर तेज और लापरवाही से वहां पहुंचे और बस स्टॉप पर मौजूद लोगों से झगड़ा करने लगे. जब कुलदीप ने स्थिति को संभालने और झगड़ा शांत कराने की कोशिश की, तो आरोपी मौके से भाग गए. लोगों को लगा कि मामला खत्म हो गया, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद तीनों युवक वापस लौटे और अचानक कुलदीप पर चाकू से हमला कर दिया.

डीसीपी आशीष मिश्रा ने आगे बताया कि हमले के दौरान कुलदीप को गंभीर चोटें आईं. शोर सुनकर पास से गुजर रहे डिलीवरी बॉय का काम करने वाले सचिन पांडे कुलदीप को बचाने के लिए आगे आए, लेकिन आरोपियों ने उन्हें भी चाकू मारकर घायल कर दिया. वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों आरोपी बाइक से फरार हो गए. घायलों को तुरंत जेपीसी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है.

फिलहाल, पुलिस ने कुलदीप के बयान पर थाना खजूरी खास में पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस का कहना है कि आरोपियों की पहचान के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और अलग-अलग टीमें गठित कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं.

