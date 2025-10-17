ETV Bharat / state

सीकर में आरएलपी कार्यकर्ता पर हमला: बदमाशों ने तोड़े दोनों पैर, अस्पताल में भर्ती

सीकर में एक आरएलपी कार्यकर्ता पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया है. घायल कार्यकर्ता को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है.

Sikar Police Station
सीकर पुलिस स्टेशन (ETV Bharat File Photo)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 17, 2025 at 10:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सीकर: शहर के पालवास रोड स्थित गणेशम रेजीडेंसी के पास शुक्रवार शाम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के कार्यकर्ता हरीश खीचड़ (26) पर बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया. करीब एक दर्जन हमलावर गाड़ी में सवार होकर आए और हरीश पर लाठियों से ताबड़तोड़ वार कर दिए. हमले में हरीश के दोनों पैरों में कई जगह फ्रैक्चर हो गया. गंभीर रूप से घायल हरीश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

घटना की सूचना पर सीओ धोद सुरेश कुमार शर्मा मौके पर पहुंचे और अस्पताल में घायल हरीश से बयान लिया. पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है. हमलावरों की तलाश में टीमों को लगाया गया है. हमले की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में आरएलपी कार्यकर्ता अस्पताल पहुंच गए और घटना के विरोध में जमकर नारेबाजी की.

पढ़ें: अलवर में भाजपा कार्यकर्ता पर हथियारों से जानलेवा हमला, जयपुर में इलाज के दौरान हुई मौत - Attack on BJP worker

पार्टी के जिला प्रवक्ता सांवरमल मुवाल ने बताया कि हरीश सीकर में किराए के फ्लैट में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है. शाम को वह अपनी गाड़ी लेकर रेजीडेंसी से बाहर निकला, तभी 3–4 गाड़ियों में आए बदमाशों ने उसे घेर लिया और बेरहमी से मारपीट शुरू कर दी. हमलावरों ने हरीश की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की और उसे गंभीर घायल कर मौके से फरार हो गए. घटना की जानकारी मिलते ही आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने सीकर एसपी से फोन पर बातचीत की. उन्होंने कहा कि यदि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई, तो पार्टी आंदोलन की राह अपनाएगी.

TAGGED:

RLP WORKER ATTACKED IN SIKAR
YOUTH LEGS FRACTURED IN ATTACK
INJURED YOUTH ADMITTED IN HOSPITAL
आरएलपी कार्यकर्ता पर हमला
ATTACK ON YOUTH IN SIKAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बीकानेर में विद्वानों ने की घोषणा- 20 को ही दीपावली पर्व, लेकिन 22 को गोवर्धन पूजा

क्या आप भी अपनी कार में पानी की बोतलें रखते हैं? सावधान! ये हो सकता है बेहद खतरनाक

इस दिवाली हाई ब्लड शुगर के मरीज भी बिना किसी डर के खा सकते हैं मिठाई, विशेषज्ञों से जानें कैसे

कश्मीर के पहाड़ों में छिपा विश्व 'रहस्य' और भारत का संभावित यूनेस्को स्थल, जियो हैरिटेज का दर्जा मिला

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.