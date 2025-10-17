सीकर में आरएलपी कार्यकर्ता पर हमला: बदमाशों ने तोड़े दोनों पैर, अस्पताल में भर्ती
सीकर में एक आरएलपी कार्यकर्ता पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया है. घायल कार्यकर्ता को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है.
Published : October 17, 2025 at 10:58 PM IST
सीकर: शहर के पालवास रोड स्थित गणेशम रेजीडेंसी के पास शुक्रवार शाम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के कार्यकर्ता हरीश खीचड़ (26) पर बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया. करीब एक दर्जन हमलावर गाड़ी में सवार होकर आए और हरीश पर लाठियों से ताबड़तोड़ वार कर दिए. हमले में हरीश के दोनों पैरों में कई जगह फ्रैक्चर हो गया. गंभीर रूप से घायल हरीश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
घटना की सूचना पर सीओ धोद सुरेश कुमार शर्मा मौके पर पहुंचे और अस्पताल में घायल हरीश से बयान लिया. पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है. हमलावरों की तलाश में टीमों को लगाया गया है. हमले की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में आरएलपी कार्यकर्ता अस्पताल पहुंच गए और घटना के विरोध में जमकर नारेबाजी की.
पढ़ें: अलवर में भाजपा कार्यकर्ता पर हथियारों से जानलेवा हमला, जयपुर में इलाज के दौरान हुई मौत - Attack on BJP worker
पार्टी के जिला प्रवक्ता सांवरमल मुवाल ने बताया कि हरीश सीकर में किराए के फ्लैट में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है. शाम को वह अपनी गाड़ी लेकर रेजीडेंसी से बाहर निकला, तभी 3–4 गाड़ियों में आए बदमाशों ने उसे घेर लिया और बेरहमी से मारपीट शुरू कर दी. हमलावरों ने हरीश की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की और उसे गंभीर घायल कर मौके से फरार हो गए. घटना की जानकारी मिलते ही आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने सीकर एसपी से फोन पर बातचीत की. उन्होंने कहा कि यदि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई, तो पार्टी आंदोलन की राह अपनाएगी.