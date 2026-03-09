ETV Bharat / state

बिहार के थाना में उपद्रवियों ने किया हमला, थाना प्रभारी समेत कई पुलिसकर्मी घायल

सारण: बिहार के सारण जिले के मशरक थाना क्षेत्र में सड़क ब्रेकर विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. चांद बरवा गांव में सड़क पर अवैध रूप से बनाए गए स्पीड ब्रेकर को लेकर ग्रामीणों में पिछले कुछ दिनों से नाराजगी थी. इस ब्रेकर के कारण कई लोग पहले ही घायल हो चुके थे, जिससे विवाद बढ़ता गया. ग्रामीणों का आरोप है कि यह ब्रेकर बिना किसी अनुमति के बनाया गया था और इससे वाहनों को खतरा हो रहा था.

ब्रेकर विवाद पर पहुंची पुलिस: विवाद की सूचना मिलने पर इमरजेंसी 112 की पुलिस टीम मौके पर पहुंची. ग्रामीणों ने टीम से बातचीत की मांग की, लेकिन बात बढ़ते-बढ़ते कहासुनी में बदल गई. ग्रामीणों का दावा है कि पुलिस ने उनकी शिकायत ठीक से नहीं सुनी और विरोध जताने पर उन्हें रोका. इसके बाद कुछ ग्रामीण शिकायत लेकर मशरक थाना पहुंचे, जहां थानाध्यक्ष से फिर विवाद हो गया. दोनों पक्षों के आरोप-प्रत्यारोप से स्थिति बिगड़ने लगी.

थाना प्रभारी समेत कई पुलिसकर्मी घायल (ETV Bharat)

थानाध्यक्ष समेत कई घायल: रविवार को मशरक थाना परिसर में अचानक अफरा-तफरी मच गई. आक्रोशित लोगों और कुछ अवांछनीय तत्वों ने थाने पहुंचकर हंगामा किया और पुलिसकर्मियों पर हमला बोल दिया. थानाध्यक्ष रंजीत कुमार पासवान ने बताया कि आक्रोशित भीड़ ने थाने में घुसकर अचानक लाठी-डंडों से पुलिस पर जानलेवा हमला कर दिया. इस हमले में थानाध्यक्ष समेत आधा दर्जन पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए.

घायल पुलिसकर्मियों का चल रहा इलाज: हमले में थानाध्यक्ष रंजीत कुमार पासवान के अलावा सिपाही स्मृति प्रियंका, प्रीति कुमारी सिंह, चौकीदार रामराज कुमार और सुरेश राय सहित अन्य पुलिसकर्मी घायल हुए. बीच-बचाव के दौरान कई और कर्मी भी चोटिल हो गए. सभी घायलों को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) मशरक ले जाया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया.