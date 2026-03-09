बिहार के थाना में उपद्रवियों ने किया हमला, थाना प्रभारी समेत कई पुलिसकर्मी घायल
सारण के मशरक थाना अंतर्गत पुलिस और ग्रामीणों में झड़प. थाने पर हमला, थानाध्यक्ष समेत 6 पुलिसकर्मी घायल. दो दर्जन लोग हिरासत में. पढ़ें खबर-
Published : March 9, 2026 at 1:37 PM IST
सारण: बिहार के सारण जिले के मशरक थाना क्षेत्र में सड़क ब्रेकर विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. चांद बरवा गांव में सड़क पर अवैध रूप से बनाए गए स्पीड ब्रेकर को लेकर ग्रामीणों में पिछले कुछ दिनों से नाराजगी थी. इस ब्रेकर के कारण कई लोग पहले ही घायल हो चुके थे, जिससे विवाद बढ़ता गया. ग्रामीणों का आरोप है कि यह ब्रेकर बिना किसी अनुमति के बनाया गया था और इससे वाहनों को खतरा हो रहा था.
ब्रेकर विवाद पर पहुंची पुलिस: विवाद की सूचना मिलने पर इमरजेंसी 112 की पुलिस टीम मौके पर पहुंची. ग्रामीणों ने टीम से बातचीत की मांग की, लेकिन बात बढ़ते-बढ़ते कहासुनी में बदल गई. ग्रामीणों का दावा है कि पुलिस ने उनकी शिकायत ठीक से नहीं सुनी और विरोध जताने पर उन्हें रोका. इसके बाद कुछ ग्रामीण शिकायत लेकर मशरक थाना पहुंचे, जहां थानाध्यक्ष से फिर विवाद हो गया. दोनों पक्षों के आरोप-प्रत्यारोप से स्थिति बिगड़ने लगी.
थानाध्यक्ष समेत कई घायल: रविवार को मशरक थाना परिसर में अचानक अफरा-तफरी मच गई. आक्रोशित लोगों और कुछ अवांछनीय तत्वों ने थाने पहुंचकर हंगामा किया और पुलिसकर्मियों पर हमला बोल दिया. थानाध्यक्ष रंजीत कुमार पासवान ने बताया कि आक्रोशित भीड़ ने थाने में घुसकर अचानक लाठी-डंडों से पुलिस पर जानलेवा हमला कर दिया. इस हमले में थानाध्यक्ष समेत आधा दर्जन पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए.
घायल पुलिसकर्मियों का चल रहा इलाज: हमले में थानाध्यक्ष रंजीत कुमार पासवान के अलावा सिपाही स्मृति प्रियंका, प्रीति कुमारी सिंह, चौकीदार रामराज कुमार और सुरेश राय सहित अन्य पुलिसकर्मी घायल हुए. बीच-बचाव के दौरान कई और कर्मी भी चोटिल हो गए. सभी घायलों को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) मशरक ले जाया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया.
ग्रामीणों ने पुलिस पर लगाया आरोप: दूसरी ओर, कुछ ग्रामीणों का आरोप है कि वे शांति से शिकायत दर्ज कराने थाने पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और बेरहमी से पीटा. उनका कहना है कि ब्रेकर हटाने की मांग को लेकर आए थे, लेकिन पुलिस की ओर से उकसावे के बाद स्थिति बिगड़ी.
पुलिस की कार्रवाई में दो दर्जन हिरासत में: घटना की सूचना मिलते ही डीएसपी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी. पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर उपद्रवियों की पहचान की जा रही है. थानाध्यक्ष रंजीत कुमार पासवान ने बताया कि अब तक दो दर्जन लोगों को हिरासत में लिया गया है. दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और कानून के अनुसार उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा.
"आक्रोशित लोगों ने थाना पहुंचकर अचानक हमला कर दिया. वायरल वीडियो के आधार पर उपद्रवियों की पहचान की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. दो दर्जन लोगों को हिरासत में लिया गया है."-रंजीत कुमार पासवान, थानाध्यक्ष
इलाके में तनाव जारी: पूरे इलाके में तनाव का माहौल है. पुलिस अतिरिक्त बल तैनात कर स्थिति नियंत्रण में रखने की कोशिश कर रही है. प्रशासन ब्रेकर विवाद के मूल कारण की भी जांच कर रहा है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों. दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है.
ये भी पढ़ें-
'एक हाथ में हथकड़ी..दूसरे में कलम' पुलिस कस्टडी में परीक्षा देने पहुंचे दो छात्र
बच्चे की हत्या के बाद बिहार में बवाल, आक्रोशितों ने पुलिस को बनाया निशाना, कई घायल
संदेशखाली में पुलिस टीम पर हमला, 6 पुलिसकर्मी घायल, इलाके में तनाव