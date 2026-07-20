जूस सेंटर संचालक पर हमला, कार में आए बदमाशों ने लोहे के पाइप व डंडों से पीटा
घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची आदर्श नगर थाना पुलिस, बदमाशों की तलाश जारी.
Published : July 20, 2026 at 11:23 AM IST|
Updated : July 20, 2026 at 11:30 AM IST
जयपुर: राजधानी जयपुर में सोमवार तड़के शराब के नशे में धुत दो बदमाशों ने एक जूस सेंटर संचालक पर हमला कर दिया. बदमाशों ने लोहे के पाइप और डंडों से मारपीट की. जिससे जूस संचालक गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे अस्पताल पहुंचाया गया. जहां उसके सिर में 12 टांके आए. घटना की जानकारी मिलने पर आदर्श नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. फिलहाल, पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है.
आदर्श नगर थानाधिकारी छगनलाल का कहना है कि घटना की जानकारी मिलने पर थाने की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल से कार को जब्त कर लिया है. घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं. घायल युवक वैभव की शिकायत पर थाने में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है. दोनों हमलावरों की तलाश जारी है. प्रारंभिक पड़ताल में सामने आया है कि पुरानी रंजिश के चलते बदमाशों ने हमला किया.
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राजापार्क इलाके में जूस सेंटर संचालक वैभव ने बताया कि वह तड़के अपनी दुकान पर था. वहां कार में आए बदमाशों ने उस पर हमला कर दिया. वह अपनी दुकान पर बैठा था. हमलावरों ने आते ही उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया. हमले के बाद बदमाश कार लेकर भाग रहे थे. इस दौरान दो लोगों की टक्कर मार दी. कार की टक्कर से कुणाल भाटिया और समीर घायल हुए हैं. दोनों को टक्कर मारने के बाद कार एक दुकान में घुस गई