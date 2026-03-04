ETV Bharat / state

रायबरेली में होली खेलने के दौरान साथी बच्चे ने चाकू से किया हमला

रायबरेली/हापुड़: उत्तर प्रदेश में होली के दिन हो रही अजीबों गरीब घटनाओं ने त्योहार को मानहूसियत भरे पल में बदल दिया है. रायबरेली में दबंगों के घर के बाहर खेल रहे एक मासूम बच्चे पर चाकू से हमला कर दिया गया. हमले में बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया. वहीं हापुड़ में 3 व्यक्तियों ने मिलकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी.

घटना हरचंदपुर थाना क्षेत्र के गोकुलपुर गांव की है. बताया जा रहा है कि मासूम लड़का घर के बाहर होली खेल रहा था, तभी तीन दबंग बच्चे वहां पहुंचे और उस पर चाकू से हमला कर दिया. हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. घायल बच्चे को परिजनों ने तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया.

घायल बच्चे की पहचान सार्थक पुत्र सत्येंद्र उम्र 12 वर्ष के रूप में हुई है. परिजनों के मुताबिक बुधवार होली के दिन सुबह करीब 11:30 पर सार्थक जब अपने घर के सामने अन्य बच्चों के साथ होली खेल रहा था, इसी दौरान 3 बच्चे वहां पहुंचे और किसी बात को लेकर विवाद करते हुए उस पर चाकू से वार कर दिया. जिससे उसके पेट में चोट लग गई और खून बहने लगा, इसके बाद वे बच्चे को लेकर अस्पताल की तरफ दौड़े.

सीओ महराजगंज क्षेत्र प्रदीप कुमार ने बताया कि घटना होली खेलते वक्त हुई है. कपड़े फाड़ने के दौरान धारदार हथियार लग गया. जिससे बच्चा घायल हो गया. उन्होंने बताया, यहां 10 से 12 साल के कुछ बच्चे आपस में होली खेल रहे थे. तो किसी बच्चे ने किसी धारदार चीज से एक बच्चे का कपड़ा फाड़ दिया. जिससे वह चोटिल हो गया.

हापुड़ में हत्या: हापुड़ में मामूली से विवाद को लेकर बाइक सवार 3 युवकों ने एक व्यक्ति पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए. सूचना मिलते ही पुलिस महकमें में भी हड़कंप मच गया. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. हत्यारे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं. सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर पुलिस हत्यारे की तलाश कर रही है.