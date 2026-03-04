ETV Bharat / state

रायबरेली में होली खेलने के दौरान साथी बच्चे ने चाकू से किया हमला

सीओ ने बताया कि 10 से 12 साल के कुछ बच्चे आपस में होली खेल रहे थे, तभी साथ के बच्चों ने हमला कर दिया.

यूपी में होली पर विवाद. (Photo Credit; ETV Bharat)
रायबरेली/हापुड़: उत्तर प्रदेश में होली के दिन हो रही अजीबों गरीब घटनाओं ने त्योहार को मानहूसियत भरे पल में बदल दिया है. रायबरेली में दबंगों के घर के बाहर खेल रहे एक मासूम बच्चे पर चाकू से हमला कर दिया गया. हमले में बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया. वहीं हापुड़ में 3 व्यक्तियों ने मिलकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी.

घटना हरचंदपुर थाना क्षेत्र के गोकुलपुर गांव की है. बताया जा रहा है कि मासूम लड़का घर के बाहर होली खेल रहा था, तभी तीन दबंग बच्चे वहां पहुंचे और उस पर चाकू से हमला कर दिया. हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. घायल बच्चे को परिजनों ने तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया.

घायल बच्चे की पहचान सार्थक पुत्र सत्येंद्र उम्र 12 वर्ष के रूप में हुई है. परिजनों के मुताबिक बुधवार होली के दिन सुबह करीब 11:30 पर सार्थक जब अपने घर के सामने अन्य बच्चों के साथ होली खेल रहा था, इसी दौरान 3 बच्चे वहां पहुंचे और किसी बात को लेकर विवाद करते हुए उस पर चाकू से वार कर दिया. जिससे उसके पेट में चोट लग गई और खून बहने लगा, इसके बाद वे बच्चे को लेकर अस्पताल की तरफ दौड़े.

सीओ महराजगंज क्षेत्र प्रदीप कुमार ने बताया कि घटना होली खेलते वक्त हुई है. कपड़े फाड़ने के दौरान धारदार हथियार लग गया. जिससे बच्चा घायल हो गया. उन्होंने बताया, यहां 10 से 12 साल के कुछ बच्चे आपस में होली खेल रहे थे. तो किसी बच्चे ने किसी धारदार चीज से एक बच्चे का कपड़ा फाड़ दिया. जिससे वह चोटिल हो गया.

हापुड़ में हत्या: हापुड़ में मामूली से विवाद को लेकर बाइक सवार 3 युवकों ने एक व्यक्ति पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए. सूचना मिलते ही पुलिस महकमें में भी हड़कंप मच गया. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. हत्यारे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं. सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर पुलिस हत्यारे की तलाश कर रही है.

आपको बता दें, मामला जनपद हापुड़ के थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र का है. थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र के ग्राम पुष्पावती पूठ निवासी अंचल (20) को बाइक सवार 3 युवकों ने तेज रफ्तार बाइक से टक्कर मार दी और मौके से भागने लगे. बेटे को टक्कर लगता देख पिता विजय ने शोर मचा दिया और मोटरसाइकिल से तीनों आरोपी युवकों का पीछा करने लगे और थोड़ी दूरी पर जाकर उन्हें पकड़ लिया. जहां तीनों बाइक सवार आरोपी युवकों और मृतक विजय में आपस में कहासुनी हो गई. जिसके बाद बाइक सवार आरोपी तीनों युवकों ने हथियार निकालकर मृतक विजय पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी.

जिससे 3 गोली लगने के बाद विजय कुमार की मौके पर ही मौत हो गई. गोली चलते ही गांव में हड़कंप मच गया और अफरातफरी मच गई. आरोपी तीनों युवक व्यक्ति की हत्या करने के बाद मौके से फरार हो गए.

एएसपी विनीत भटनागर ने बताया कि आपसी विवाद को लेकर विजय नाम के व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. आरोपी सीसीटीवी कैमरे में नजर आ रहे हैं. पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

