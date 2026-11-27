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रुद्रपुर में रिटायर्ड कर्नल के परिवार पर बदमाशों का हमला, जमकर की मारपीट, कार भी तोड़ी

रिटायर्ड कर्नल के परिवार पर बदमाशों का हमला ( ETV Bharat )

रुद्रपुर: शहर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं. यहां लूट के इरादे से बाइक सवार युवकों ने परिवार के साथ जा रहे एक रिटायर्ड कर्नल की गाड़ी को पहले रोकने का प्रयास किया. जब चालक ने संदिग्ध गतिविधि को देखते हुए गाड़ी नहीं रोकी तो बदमाशों ने उनका पीछा शुरू कर दिया. इसके बाद परिवार के साथ मारपीट की गई. गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ कर उसे बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया गया. घटना के दौरान परिवार में दहशत फैल गई. पीड़ित परिवार ने रुद्रपुर कोतवाली पहुंचकर पुलिस को तहरीर दी है.

जानकारी के अनुसार, रुद्रपुर की पामल कॉलोनी निवासी एक रिटायर्ड कर्नल अपने परिवार के साथ ऊधम सिंह नगर जिले के गदरपुर से वापस अपने घर लौट रहे थे. इसी दौरान बिगवाड़ा मोड़ के पास बाइक सवार कुछ युवकों ने उनकी गाड़ी को रोकने का प्रयास किया. अचानक सड़क पर इस तरह की गतिविधि देखकर परिवार को अनहोनी की आशंका हुई. स्थिति संदिग्ध लगने पर रिटायर्ड कर्नल ने गाड़ी रोकने के बजाय आगे बढ़ाना उचित समझा.