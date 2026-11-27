रुद्रपुर में रिटायर्ड कर्नल के परिवार पर बदमाशों का हमला, जमकर की मारपीट, कार भी तोड़ी
Miscreants attack retired colonel: बदमाशों ने लूट के इरादे से गाड़ी रोकने का प्रयास किया. इसके बाद परिवार के साथ मारपीट की गई.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 27, 2026 at 1:22 PM IST
रुद्रपुर: शहर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं. यहां लूट के इरादे से बाइक सवार युवकों ने परिवार के साथ जा रहे एक रिटायर्ड कर्नल की गाड़ी को पहले रोकने का प्रयास किया. जब चालक ने संदिग्ध गतिविधि को देखते हुए गाड़ी नहीं रोकी तो बदमाशों ने उनका पीछा शुरू कर दिया. इसके बाद परिवार के साथ मारपीट की गई. गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ कर उसे बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया गया. घटना के दौरान परिवार में दहशत फैल गई. पीड़ित परिवार ने रुद्रपुर कोतवाली पहुंचकर पुलिस को तहरीर दी है.
जानकारी के अनुसार, रुद्रपुर की पामल कॉलोनी निवासी एक रिटायर्ड कर्नल अपने परिवार के साथ ऊधम सिंह नगर जिले के गदरपुर से वापस अपने घर लौट रहे थे. इसी दौरान बिगवाड़ा मोड़ के पास बाइक सवार कुछ युवकों ने उनकी गाड़ी को रोकने का प्रयास किया. अचानक सड़क पर इस तरह की गतिविधि देखकर परिवार को अनहोनी की आशंका हुई. स्थिति संदिग्ध लगने पर रिटायर्ड कर्नल ने गाड़ी रोकने के बजाय आगे बढ़ाना उचित समझा.
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आरोप है कि इसके बाद बाइक सवार युवकों ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया. कुछ दूरी तक पीछा करने के बाद बदमाशों ने परिवार को घेर लिया. उनके साथ मारपीट शुरू कर दी. इस दौरान हमलावरों ने कार को भी निशाना बनाया. उसमें जमकर तोड़फोड़ की. देखते ही देखते गाड़ी को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया गया. अचानक हुए इस हमले से परिवार के लोग सहम गए. घटना के दौरान परिवार को अपनी सुरक्षा की चिंता सताने लगी.
घटना के बाद पीड़ित परिवार ने रुद्रपुर कोतवाली पहुंचकर पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी. परिवार की ओर से आरोपियों के खिलाफ तहरीर देकर उनके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की. पीड़ित पक्ष का आरोप है कि बाइक सवार युवकों ने लूट के इरादे से पहले गाड़ी रोकने का प्रयास किया. जब वे इसमें सफल नहीं हुए तो पीछा कर परिवार के साथ मारपीट और वाहन में तोड़फोड़ की.
इस वारदात का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि घटना सोसायटी के गेट पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज को खंगालकर हमलावरों की पहचान करने में जुटी है. फुटेज के आधार पर आरोपियों की गतिविधियों और उनकी पहचान से जुड़े साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं. पुलिस का प्रयास है कि जल्द से जल्द आरोपियों को चिह्नित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए.
मामले में सीओ सिटी रुद्रपुर विभव सैनी ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी. पुलिस की ओर से घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच की जा रही है. फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है. उन्होंने बताया जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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