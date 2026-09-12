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अंबाला में पुलिसकर्मी को बदमाशों ने बनाया निशाना, चाकुओं से ताबड़तोड़ किया वार

हरियाणा के अंबाला में दिनदहाड़े एक पुलिसकर्मी को बदमाशों ने निशाना बनाया और चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया है.

Miscreants attack police personnel in Ambala Haryana
अंबाला में पुलिसकर्मी को बदमाशों ने बनाया निशाना (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 12, 2026 at 10:30 PM IST

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Updated : September 12, 2026 at 10:43 PM IST

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अंबाला : हरियाणा के अंबाला शहर में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं. ताजा मामला बलदेव नगर पुल के पास से सामने आया है, जहां दिनदहाड़े एक पुलिसकर्मी को बदमाशों ने अपना निशाना बना लिया. दो बाइकों पर सवार चार बदमाशों ने लूट के इरादे से पुलिसकर्मी पर हमला कर दिया और चाकुओं से ताबड़तोड़ वार किए. वारदात के बाद आरोपी मोबाइल फोन और पैसे लूटकर मौके से फरार हो गए.

बदमाशों ने कांस्टेबल को घेरा : दरअसल, कांस्टेबल मुकेश कुमार गुरुग्राम में नौकरी करते हैं और आज किसी काम से अंबाला सेंट्रल जेल पहुंचे थे. काम पूरा करने के बाद वे अंबाला कैंट बस स्टैंड से ऑटो में अंबाला शहर की तरफ निकले थे. जैसे ही ऑटो बलदेव नगर पुल के नीचे पाखदंडी क्रॉसिंग के पास पहुंचा, तभी दो बाइकों पर सवार चार बदमाश अचानक वहां पहुंचे और कांस्टेबल मुकेश कुमार को घेर लिया.

अंबाला में पुलिसकर्मी को बदमाशों ने बनाया निशाना (ETV Bharat)

चाकुओं से ताबड़तोड़ वार किए : बदमाशों ने लूट के इरादे से उन पर हमला कर दिया. विरोध करने पर आरोपियों ने चाकुओं से चार से पांच वार कर दिए. वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश पुलिसकर्मी से पैसे और मोबाइल फोन लूटकर फरार हो गए. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है. पुलिस का दावा है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर जल्द ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा.

Last Updated : September 12, 2026 at 10:43 PM IST

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