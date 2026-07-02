बदमाशों ने कार में तोड़फोड़ कर लगाई आग, मकान पर भी फेंके पेट्रोल बम, जानिए पूरा मामला

बदमाशों ने कार में तोड़फोड़ कर लगाई आग, मकान पर भी फेंके पेट्रोल बम, जानिए पूरा मामला
एक मकान पर पेट्रोल बम फेंकेने और गाड़ी जलाने के प्रयास किए गए. CCTV में कैद हुई बदमाशों की करतूत.
Published : July 2, 2026 at 12:01 PM IST
कोटा : शहर के उद्योग नगर थाना इलाके के इंदिरा गांधी नगर पावर हाउस डीसीएम में एक मकान पर बदमाशों द्वारा अटैक का मामला सामने आया है. इस घटनाक्रम में बदमाशों ने पेट्रोल बम से घर पर हमला किया. इस दौरान बदमाशों ने घर के बाहर खड़ी हुई गाड़ी को भी पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश की. इस पूरे घटनाक्रम का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. फुटेज में बदमाश घर पर पेट्रोल बम डालते हुए नजर आ रहे हैं.
उद्योग नगर थाना अधिकारी मांगेलाल यादव ने बताया कि घटनाक्रम बुधवार रात 12 बजे के बाद में हुआ है, जिसमें बदमाश लक्की व अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया हैं. इस पूरे प्रकरण पर राकेश खंजोतिया ने आरोप लगाया है कि लक्की अन्य दो व्यक्तियों के साथ देर रात को उनके घर पर आया था और पेट्रोल डालकर कार में आग लगा दी सात ही घर पर तोड़ फोड़ की गई है. इस मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है. घटनाक्रम के पीछे क्या वजह है यह अभी सामने नहीं आया है.
इसे भी पढ़ें: बूंदी में बवाल : आपसी कहासुनी के बाद कार में लगाई आग, 5 गाड़ियों में तोड़फोड़
एमबीएस अस्पताल में नर्सिंग अधीक्षक पद से सेवानिवृत्ति ओम प्रकाश खंजोतिया का कहना है कि वह नेपाल धार्मिक यात्रा के लिए रवाना हो गए थे. उसके बाद उनके घर पर यह घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है. इस पूरे वाकया के बाद वो वापस घर लौट रहे हैं. उन्होंने बताया कि पड़ोस में रहने वाले लक्की नाम के युवक ने उनके घर पर हमला किया है. यह लोग हथियार लेकर भी उनके घर पर पहुंचे थे. उनके पोते से कोई विवाद हुआ था. मुकदमा दर्ज करवाने वाले राकेश का कहना है कि उनके बेटे से लक्की ने कुछ दिन पहले पैसे की डिमांड की थी, जिसमें कहा था कि शराब का अवैध व्यापार के लिए पैसे दें. बाद में बेटे को धमकाया भी था इसके बाद यह घटनाक्रम किया गया है.