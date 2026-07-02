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बदमाशों ने कार में तोड़फोड़ कर लगाई आग, मकान पर भी फेंके पेट्रोल बम, जानिए पूरा मामला

कोटा : शहर के उद्योग नगर थाना इलाके के इंदिरा गांधी नगर पावर हाउस डीसीएम में एक मकान पर बदमाशों द्वारा अटैक का मामला सामने आया है. इस घटनाक्रम में बदमाशों ने पेट्रोल बम से घर पर हमला किया. इस दौरान बदमाशों ने घर के बाहर खड़ी हुई गाड़ी को भी पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश की. इस पूरे घटनाक्रम का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. फुटेज में बदमाश घर पर पेट्रोल बम डालते हुए नजर आ रहे हैं.

उद्योग नगर थाना अधिकारी मांगेलाल यादव ने बताया कि घटनाक्रम बुधवार रात 12 बजे के बाद में हुआ है, जिसमें बदमाश लक्की व अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया हैं. इस पूरे प्रकरण पर राकेश खंजोतिया ने आरोप लगाया है कि लक्की अन्य दो व्यक्तियों के साथ देर रात को उनके घर पर आया था और पेट्रोल डालकर कार में आग लगा दी सात ही घर पर तोड़ फोड़ की गई है. इस मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है. घटनाक्रम के पीछे क्या वजह है यह अभी सामने नहीं आया है.