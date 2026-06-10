करनाल में अकाउंटेंट पर जानलेवा हमला, बदमाश दिनदहाड़े 1.04 लाख रुपये लेकर फरार
करनाल के नीलोखेड़ी में राइस मिल में कार्यरत अकाउंटेंट विशाल से मारपीट और लूट का मामला. बदमाश 1 लाख 4 हजार की नकदी लेकर फरार.
Published : June 10, 2026 at 6:19 PM IST
करनाल: नीलोखेड़ी में अपराधियों के हौंसले बुलंद नजर आए. दो बाइक सवार बदमाशों ने एक राइस मिल के अकाउंटेंट को बीच रास्ते रोककर लाठी-डंडों से हमला किया और उसके पास मौजूद 1 लाख 4 हजार रुपये की नकदी लूटकर फरार हो गए. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई, जबकि पुलिस और सीआईए की टीमें जांच में जुट गई हैं.
करनाल में अकाउंटेंट पर जानलेवा हमला: जानकारी के अनुसार, राइस मिल में कार्यरत अकाउंटेंट विशाल दूसरी राइस मिल से भुगतान की राशि लेकर लौट रहा था. इस दौरान नीलोखेड़ी से तरावड़ी की ओर जाते समय रास्ते में घात लगाए बैठे बदमाशों ने उसे निशाना बना लिया. अचानक हुए इस हमले से विशाल संभल भी नहीं पाया और बदमाश वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए.
लाठी-डंडों से हमला कर छीनी नकदी: प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि जब विशाल नए पेट्रोल पंप के समीप पहुंचा तो दो बाइक सवार युवकों ने उसे रोक लिया. आरोपियों ने लाठी-डंडों के बल पर उसके साथ मारपीट की और उसके पास मौजूद 1 लाख 4 हजार रुपये की नकदी छीन ली. हमले में विशाल घायल हो गया, जिसके बाद आसपास के लोगों ने उसकी मदद की.
पुलिस और सीआईए ने संभाला मोर्चा: घटना की सूचना मिलते ही थाना तरावड़ी पुलिस और सीआईए की टीम मौके पर पहुंच गई. जांच अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए हैं. साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है ताकि आरोपियों की पहचान कर उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जा सके.
हर एंगल से जांच में जुटी पुलिस: जांच अधिकारी के अनुसार, मामले को गंभीरता से लिया गया है और विभिन्न पहलुओं पर जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि आरोपियों की तलाश के लिए आसपास के क्षेत्रों में भी सूचना भेजी गई है. जल्द ही वारदात में शामिल बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
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