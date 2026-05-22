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अंता: इवनिंग वॉक पर निकली मां-बेटी पर बदमाशों ने चाकुओं से किया हमला, मां की इलाज के दौरान मौत

हमले में घायल बेटी की हालत अब खतरे से बाहर बताई है.पुलिस ने टीमें गठित कर बदमाशों की धरपकड़ के प्रयास शुरू कर दिए हैं.

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अन्ता पुलिस थाना (Photo Source: IANS)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 22, 2026 at 9:17 AM IST

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Updated : May 22, 2026 at 10:40 AM IST

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बारां: जिले के अंता कस्बे में गुरुवार देर रात सनसनीखेज वारदात सामने आई है. यहां बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने शाम को पैदल घूमने निकली मां-बेटी पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गईं. गंभीर हालत में दोनों को कोटा रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई. वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

अंता के डीएसपी पुष्पेंद्र आड़ा ने बताया कि घटना अंता कस्बे के सीसवाली रोड रेलवे फाटक के पास की है. प्रेम बाई नामक महिला अपनी 16 वर्षीय बेटी कृष्णा के साथ रात में पैदल घूमने निकली थीं. तभी बाइक पर आए अज्ञात बदमाशों ने दोनों को रास्ते में रोक लिया और अचानक चाकुओं से हमला कर दिया. हमले में मां-बेटी गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़ीं. दोनों की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को संभाला. लोगों ने हमलावरों को पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही डीएसपी पुष्पेंद्र सिंह आड़ा पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया.

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स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को अंता उप-जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर दोनों को कोटा रेफर कर दिया गया. पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ जानलेवा हमले का मामला दर्ज कर लिया है. मामले की जांच के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है और आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है.

इस वारदात के बाद जगदम्बा कॉलोनी और क्वासपुरा इलाके के लोगों में भारी आक्रोश है. स्थानीय लोगों ने क्षेत्र में बढ़ते अपराधों पर चिंता जताते हुए पुलिस गश्त बढ़ाने और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है. फिलहाल पुलिस हर पहलू से मामले की जांच में जुटी हुई है. अंता के डीएसपी पुष्पेंद्र आड़ा ने बताया कि बेटी कृष्णा की हालात खतरे से बाहर है. हमलावरों की तलाश के लिए टीमें भेजी गई हैं, जल्द ही उन्हें पकड़ लिया जाएगा. घटना के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है. आरोपियों के पकड़ में आने के बाद ही कारणों का खुलासा हो पाएगा.

Last Updated : May 22, 2026 at 10:40 AM IST

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