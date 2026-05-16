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बहरोड़ में बदमाशों का तांडव: टोल प्लाजा पर लाठी-डंडों से हमला कर कर्मचारियों को पीटा, वारदात CCTV में कैद

​बहरोड़ के माजरी टोल प्लाजा पर देर रात बदमाशों ने लाठी-डंडों से हमला कर तोड़फोड़ की और कर्मचारियों को पीटकर घायल कर दिया.

टोल प्लाजा पर तोड़फोड़
टोल प्लाजा पर तोड़फोड़ (CCTV)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 16, 2026 at 8:42 AM IST

2 Min Read
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​बहरोड़ : जिले में बेखौफ बदमाशों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है. ताजा मामला नीमराणा थाना इलाके के माजरी कलां टोल प्लाजा का है, जहां शुक्रवार देर रात करीब 12 बजे गाड़ियों में सवार होकर आए दर्जनभर नकाबपोश बदमाशों ने जमकर तांडव मचाया. बदमाशों ने आते ही टोल बूथों पर लाठी-डंडों से हमला बोल दिया और वहां मौजूद कर्मचारियों के साथ बेरहमी से मारपीट की. इस अचानक हुए हमले में कई टोल कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

घटना की सूचना मिलते ही नीमराणा थाना अधिकारी राजेश मीणा पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभाला. नीमराणा थाना अधिकारी राजेश मीणा ने बताया की घटना शुक्रवार रात 12 बजे के करीब की है. जहां माजरी कलां टोल प्लाजा पर गाड़ियों में भरकर आए एक दर्जन बदमाशों ने तोड़फोड़ कर कर्मचारियों के साथ मारपीट कर फरार हो गए. मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

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​मिली जानकारी के अनुसार, माजरी टोल प्लाजा महज एक सप्ताह पहले ही शुरू हुआ था. इसके शुरू होने के बाद से ही स्थानीय स्तर पर विरोध और विवाद की स्थिति बनी हुई थी. शुक्रवार रात अचानक कुछ गाड़ियां टोल पर आकर रुकीं, जिनमें से उतरे बदमाशों ने बिना कुछ सोचे-समझे तोड़फोड़ शुरू कर दी. हमलावरों ने लाठी-डंडों से टोल बूथों के शीशे चकनाचूर कर दिए. इस हमले से मौके पर अफरा-तफरी मच गई और कर्मचारी अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। यह पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी (CCTV) कैमरों में कैद हो गई है.

​पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया है, जिसमें बदमाश साफ तौर पर तोड़फोड़ करते नजर आ रहे हैं. थाना अधिकारी ने बताया कि करीब एक दर्जन बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है और वे मौके से फरार हो गए. पुलिस ने आरोपियों की पहचान के लिए टीमें गठित कर दी हैं.

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