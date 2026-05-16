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बहरोड़ में बदमाशों का तांडव: टोल प्लाजा पर लाठी-डंडों से हमला कर कर्मचारियों को पीटा, वारदात CCTV में कैद

टोल प्लाजा पर तोड़फोड़ ( CCTV )