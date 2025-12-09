ETV Bharat / state

दिल्ली-जयपुर हाईवे पर बदमाशों का आतंक, दुकान में तोड़फोड़ कर लगाई गाड़ी में आग

दिल्ली- जयपुर हाईवे पर बदमाशों ने एक युवक से मारपीट कर उसकी गाड़ी को आग लगा दी.

बदमाशों ने लगाई कार में आग
बदमाशों ने लगाई कार में आग (ETV Bharat Behror)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 9, 2025 at 11:55 AM IST

2 Min Read
बहरोड : दिल्ली जयपुर हाईवे 48 पर शाहजहांपुर टोल प्लाजा के पास सोमवार देर रात बदमाशों ने जमकर बवाल किया. बदमाशों में अवैध दुकानों को लेकर युवक पर हमला कर कार में आग लगा दी. वारदात के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए. पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुट गई है.
शाहजहांपुर टोल प्लाजा क्षेत्र में अवैध दुकानों के कब्जे को लेकर सोमवार देर रात तनावपूर्ण हालात बन गए.

टोल प्लाजा पर अवैध कब्जों को लेकर पहले भी कार्रवाई की गई थी और देर रात हुई घटना में आरोपियों की पहचान की जा रही है. उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाएगा. बाकी टोल प्रबंधन से आगे बात कर टोल से अतिक्रमण हटाने का प्रयास किया जाएगा. : प्रकिता, थाना अधिकारी

टोल प्लाजा पर चाय का खोखा चलाने वाले शाहजहांपुर निवासी गिर्राज यादव ने बताया कि रात को बिजवाड़ चौहान निवासी रोहित सैनी, सोनू सैनी, ईश्वर यादव (नया गांव चक नंबर 2) और विकास (भोपूरी) उनके खोखे पर पहुंचे और बिना वजह खोखा नीचे गिरा दिया. इसके बाद आरोपी डंपर में मिट्टी भरकर लाए और वहां डाल दी. पीड़ित के अनुसार आरोपियों ने उनके साथ मारपीट की और पास खड़ी कार में आग लगा दी, जिससे कार कुछ ही देर में जलकर राख हो गई.

सूचना मिलते ही थाना प्रभारी प्रकीता सिंह टीम के साथ मौके पर पहुंचीं, लेकिन तब तक हमलावर फरार हो चुके थे. पुलिस ने घटना स्थल का मुआयना किया और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालकर जांच शुरू कर दी है. स्थानीय लोगों का कहना है कि टोल प्लाजा क्षेत्र में लंबे समय से लकड़ी, पंखे, चाय, सिगरेट और खानपान की कई अवैध दुकानें संचालित हो रही हैं. आरोप है कि शिकायतों के बावजूद कार्रवाई न होने से आए दिन विवाद खड़े हो जाते हैं.

TAGGED:

MISCREANTS ASSAULTED SHOP OWNER
MISCREANTS SET CAR ON FIRE
दिल्ली जयपुर हाईवे पर हंगामा
बदमाशों ने लगाई कार में आग
RUCKUS ON DELHI JAIPUR HIGHWAY

