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रुद्रपुर में दबंगों का तांडव, घर में घुसकर परिवार पर धारदार हथियारों से हमला, फायरिंग में युवक घायल

उधम सिंह नगर के रुद्रपुर ट्रांजिट कैंप में बदमाशों ने घर में घुसकर परिवार पर हमला कर दिया. पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया.

RUDRAPUR
घर में घुसकर परिवार पर धारदार हथियारों से हमला (PHOTO- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 26, 2026 at 12:30 PM IST

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रुद्रपुर: उधम सिंह नगर के रुद्रपुर स्थित ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में आपसी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. कुछ युवकों ने घर में घुसकर नाबालिग समेत दो लोगों को बुरी तरह पीटा और फायरिंग कर दी, जिसमें एक युवक घायल हो गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है.

जनपद उधम सिंह नगर के रुद्रपुर ट्रांजिट कैंप क्षेत्र से एक गंभीर मारपीट और फायरिंग का मामला सामने आया है, जिसने इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है. प्राप्त जानकारी के अनुसार, अजय पुत्र भूरे लाल ने कोतवाली ट्रांजिट कैंप में तहरीर देकर घटना की जानकारी दी.

अजय ने बताया कि उसके छोटे भाई हेमंत (उम्र 16 वर्ष) का 24 अप्रैल की सुबह गली के कुछ लड़कों से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था. यह विवाद जल्द ही हिंसक झगड़े में बदल गया और आरोप है कि उक्त लड़कों ने हेमंत के साथ मारपीट शुरू कर दी. किसी तरह हेमंत अपनी जान बचाकर घर भाग आया.

लेकिन मामला यहीं शांत नहीं हुआ. कुछ ही देर बाद आरोपी युवक अनुज, सचिन, हिमांशु, गौरव, राहुल, अरविंद गंगवार, सुमित बंगाली, बन्सु समेत 5-6 अज्ञात साथी तेज धार हथियार और तमंचे लेकर अजय के घर के बाहर पहुंच गए. आरोप है कि इन लोगों ने घर के बाहर गाली-गलौज करते हुए पत्थरबाजी शुरू कर दी और फिर जबरन घर में घुस गए.

घर में घुसते ही आरोपियों ने हेमंत और अजय के भाई राजेश पर हमला कर दिया. दोनों को बुरी तरह पीटा गया. इसी दौरान आरोप है कि एक हमलावर ने तमंचे से फायरिंग कर दी, जिससे राजेश के हाथ और गले में छर्रे लग गए. वहीं हेमंत को भी गंभीर चोटें आई हैं.

घटना के बाद पीड़ित परिवार में दहशत का माहौल है. अजय ने पुलिस को दी तहरीर में आरोपियों से अपने परिवार की जान-माल को खतरा बताया है और सख्त कार्रवाई की मांग की है.

मामले में पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है. कोतवाली ट्रांजिट कैंप के प्रभारी निरीक्षक मोहन चंद्र पांडे ने बताया कि घटना को गंभीरता से लिया गया है. पुलिस द्वारा आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि आरोपियों की पहचान और उनकी गतिविधियों का पता लगाया जा सके.

बैंक खाते से गायब हुए 1 लाख रुपए: उधम सिंह नगर के रुद्रपुर ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में साइबर ठगी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति के बैंक खाते से यूपीआई के जरिए एक लाख रुपये निकाल लिए गए. खास बात यह है कि खाते की लिमिट केवल 25 हजार रुपये थी, फिर भी बड़ी रकम ट्रांसफर हो गई. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, सुरजीत सिंह ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि 19 अप्रैल को दोपहर उनके मोबाइल फोन पर बैंक से दो मैसेज प्राप्त हुए. जब उन्होंने इन मैसेज को देखा तो पता चला कि उनके खाते से पहले 95 हजार रुपये और उसके बाद 5 हजार रुपये की निकासी हो चुकी है. इस प्रकार कुल 1 लाख रुपये खाते से निकल गए. घटना के बाद घबराए सुरजीत सिंह तुरंत बैंक शाखा पहुंचे और मामले की जानकारी ली. बैंक अधिकारियों ने उन्हें बताया कि यह लेन-देन यूपीआई के जरिए हुआ है.

पीड़ित का कहना है कि उन्होंने स्वयं इस तरह का कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया और न ही किसी को अपने खाते से संबंधित कोई गोपनीय जानकारी साझा की है. सबसे हैरानी की बात यह है कि सुरजीत सिंह के खाते की दैनिक लेन-देन सीमा मात्र 25 हजार रुपये निर्धारित है, इसके बावजूद एक ही दिन में 1 लाख रुपये का ट्रांजैक्शन होना कई सवाल खड़े करता है. पीड़ित ने अपनी तहरीर में पुलिस से अनुरोध किया है कि मामले की गहन जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और उनकी रकम वापस दिलाई जाए.

मामले को गंभीरता से लेते हुए ट्रांजिट कैंप कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक मोहन चंद्र पांडे ने बताया कि तहरीर मिलते ही मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस साइबर सेल की मदद से ट्रांजैक्शन की पूरी डिटेल खंगाल रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि पैसा किस खाते में गया और इसके पीछे कौन लोग शामिल हैं.

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