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आश्रम के बाहर शराब पीने से मना किया तो बदमाशों ने 2 संतों को हॉकी-सरियों से पीटा, 1 का सिर फटा

हाईवे पर लगाया जाम ( ETV Bharat Nagaur )

नागौर : जायल के पिण्डिया गांव स्थित घड़वानाडा आश्रम में गुरुवार रात साधु-संतों पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया है. आश्रम के बाहर गेट पर शराब पीने और गाली-गलौच करने से टोकने पर कैंपर गाड़ी में सवार होकर आए 5-6 बदमाशों ने साधु-संतों पर लाठियों, हॉकी और सरियों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. हमले में संत रजनीत दास का सिर फट गया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए. दूसरे संत रामकुमार दास को भी कई जगह चोटें आई हैं. घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है.

जायल सीओ संजीव कुमार चौहान ने बताया कि मामला संज्ञान में आने के बाद पूरे क्षेत्र में नाकाबंदी करवाई गई है. संतों की ओर से रिपोर्ट दी गई है, जिसपर कार्रवाई शुरू कर दी गई है. जल्दी ही पुलिस आरोपियों तक पहुंच जाएगी. संतों पर हमले के विरोध में पिण्डिया पंचायत समेत आसपास के 7 गांवों के बड़ी संख्या में ग्रामीण एकजुट होकर एनएच-458 (खाटू-सांजू हाईवे) पर पहुंच गए. यहां हाईवे पर जाम लगाकर धरने पर बैठे ग्रामीणों ने साफ कर दिया कि जब तक सभी आरोपी गिरफ्तार नहीं होंगे, तब तक हाईवे से नहीं हटेंगे. जाम के चलते हाईवे पर दोनों तरफ करीब 5 किलोमीटर लंबी कतारें लग गईं.