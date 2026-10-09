आश्रम के बाहर शराब पीने से मना किया तो बदमाशों ने 2 संतों को हॉकी-सरियों से पीटा, 1 का सिर फटा
संतों पर हमले के विरोध में पिण्डिया पंचायत समेत 7 गांवों के बड़ी संख्या में ग्रामीण एकजुट होकर हाईवे पर जाम लगाकर बैठ गएय
Published : October 9, 2026 at 10:02 AM IST
नागौर : जायल के पिण्डिया गांव स्थित घड़वानाडा आश्रम में गुरुवार रात साधु-संतों पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया है. आश्रम के बाहर गेट पर शराब पीने और गाली-गलौच करने से टोकने पर कैंपर गाड़ी में सवार होकर आए 5-6 बदमाशों ने साधु-संतों पर लाठियों, हॉकी और सरियों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. हमले में संत रजनीत दास का सिर फट गया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए. दूसरे संत रामकुमार दास को भी कई जगह चोटें आई हैं. घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है.
जायल सीओ संजीव कुमार चौहान ने बताया कि मामला संज्ञान में आने के बाद पूरे क्षेत्र में नाकाबंदी करवाई गई है. संतों की ओर से रिपोर्ट दी गई है, जिसपर कार्रवाई शुरू कर दी गई है. जल्दी ही पुलिस आरोपियों तक पहुंच जाएगी. संतों पर हमले के विरोध में पिण्डिया पंचायत समेत आसपास के 7 गांवों के बड़ी संख्या में ग्रामीण एकजुट होकर एनएच-458 (खाटू-सांजू हाईवे) पर पहुंच गए. यहां हाईवे पर जाम लगाकर धरने पर बैठे ग्रामीणों ने साफ कर दिया कि जब तक सभी आरोपी गिरफ्तार नहीं होंगे, तब तक हाईवे से नहीं हटेंगे. जाम के चलते हाईवे पर दोनों तरफ करीब 5 किलोमीटर लंबी कतारें लग गईं.
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ग्रामीणों ने बताया कि घड़वानाडा आश्रम और आसपास के क्षेत्र में आए दिन इस तरह की असामाजिक घटनाएं घटित हो रही हैं. पुलिस की ओर से रात तक कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ गया. सूचना पर खाटू बड़ी थानाधिकारी और जायल सीओ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने ग्रामीणों से समझाइश की और आरोपियों की धरपकड़ के लिए क्षेत्र में नाकाबंदी भी करवाई, लेकिन आरोपी हाथ नहीं लगे. पुलिस ने टीमों का गठन कर तलाश तेज कर दी है.
संत रजनीत दास ने बताई आपबीती : संत रजनीत दास ने बताया कि वे शाम के समय आश्रम में मौजूद थे. गेट के बाहर तेज आवाज में गाली-गलौच सुनाई दी तो वे बाहर आए. उन्होंने देखा कि कुछ लोग शराब के नशे में आपस में गाली-गलौच कर रहे थे. संत ने पवित्र स्थल पर मर्यादा बनाए रखने और शराब नहीं पीने की नसीहत दी तो युवक हाथापाई करने लगे. इसके बाद वे कैंपर गाड़ी से हॉकी, लाठियां और लोहे का सरिया ले आए और उन पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया. उन्होंने दूसरे संत रामकुमार के साथ भी मारपीट की. संत के अनुसार, रामकुमार के हाथ की अंगुली में फ्रैक्चर हो गया है.
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