'मुखबिरी क्यों की...' बदमाशों ने युवक को बेरहमी से पीटा, फिर चला दी गोली

डीडवाना कुचामन के एक गांव में युवक से मारपीट और फायरिंग करने का मामला सामने आया है.

डीडवाना में फायरिंग की घटना
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 13, 2025 at 12:04 PM IST

डीडवाना-कुचामन : जिले के बिल्लू गांव में शुक्रवार देर रात उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब कार सवार बदमाशों ने एक युवक पर फायरिंग कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया. गांव के तेजा चौक पर हुई इस वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया. इस मामले में डीडवाना-कुचामन एसपी ऋचा तोमर ने बताया कि पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर ली है. प्रारंभिक जानकारी में सामने आया है कि आरोपियों के तार दो अन्य बड़े मामलों से भी जुड़े हो सकते हैं. जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया जाएगा.

आरोपी फरार : पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार बिल्लू गांव निवासी विपिन मेघवाल पर सफेद रंग की कार में सवार चार बदमाशों ने अचानक हमला कर दिया. आरोपियों ने पहले युवक को घेरकर उसके साथ जमकर मारपीट की. इसके बाद बदमाशों ने उस पर गोली चला दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए.

मारपीट कर फायरिंग की : घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें साफ दिखाई देता है कि बदमाश विपिन मेघवाल की बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं. साथ ही उस पर मुखबिरी करने का आरोप लगा रहे हैं. युवक बार-बार खुद को निर्दोष बताते हुए आरोपों से इनकार करता नजर आता है, लेकिन इसके बावजूद आरोपियों ने उसके साथ मारपीट जारी रखी और अंत में फायरिंग कर दी. गोली लगने के बाद घायल युवक को परिजनों और ग्रामीणों की मदद से तुरंत परबतसर अस्पताल ले जाया गया. यहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत गंभीर देखते हुए उसे अजमेर रेफर कर दिया गया है. चिकित्सकों के अनुसार युवक की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है.

सूचना मिलते ही बड़ू थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया. पुलिस ने जिलेभर में नाकाबंदी करवाई है और बदमाशों की तलाश के लिए अलग-अलग टीमें गठित की गई हैं. पुलिस संभावित फरारी रूट, सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी इनपुट के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है. प्रारंभिक जांच में पुलिस का मानना है कि मामला आपसी रंजिश से जुड़ा हो सकता है. बताया जा रहा है कि घायल युवक विपिन मेघवाल पहले जयपुर में सैलून का संचालन करता था और कुछ समय पहले ही गांव वापस आया था.

