गुरुग्राम पुलिस ने 7 बदमाशों को किया गिरफ्तार, विदेशों में बैठे गैंगस्टरों से जुड़े हैं तार, कई वारदातों को अंजाम देने की थी तैयारी
गुरुग्राम पुलिस ने विदेश में बैठे गैंगस्टरों से जुड़े 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया है.
Published : August 12, 2026 at 5:08 PM IST
गुरुग्रामः पुलिस ने गैंगस्टर्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए विदेश में बैठे गैंगस्टर दीपक नांदल और हिमांशु भाऊ से जुड़े गिरोह के सात सदस्यों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों में एक हवाला कारोबारी भी शामिल है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चार पिस्तौल, 18 जिंदा कारतूस, छह मोबाइल फोन और हवाला कारोबार में इस्तेमाल होने वाला आधा करेंसी नोट बरामद किया है.
फिरौती की डिमांड करते थे : गैंगस्टर के गुर्गे बिल्डरों, व्यापारियों, बॉलीवुड, हरियाणवी और म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को फोन कर धमकाते थे और उनसे फिरौती की मांग करते थे. जब मांग पूरी नहीं होती थी तो फायरिंग जैसी वारदातों को अंजाम दिया करते थे. इसके बाद ये गिरोह सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर घटनाओं की जिम्मेदारी भी लेता था.
मोबाइल और लोकेशन जुटाने की है जिम्मेदारीः गिरफ्तार आरोपियों की पहचान योगेश उर्फ कछुआ, शुभम सिक्का, संदीप हुड्डा, रोहित उर्फ शक्ति, बलविंदर उर्फ सोनू नांदल, सुरजीत और गौरव अरोड़ा के रूप में हुई है. पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी व्यापारियों के मोबाइल नंबर जुटाने, उनके घर और कार्यालयों की रेकी कराने, अवैध वसूली की रकम गैंग के शूटरों तक पहुंचाने और हथियार उपलब्ध कराने का काम करते थे. वहीं, आरोपी गौरव अरोड़ा दिल्ली के चांदनी चौक क्षेत्र में हवाला कारोबार से जुड़ा हुआ था.
आरोपियों के खिलाफ ढाई दर्जन मामले हैं दर्जः पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ पहले से करीब ढाई दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं. वहीं, गैंगस्टर दीपक नांदल और हिमांशु भाऊ अभी विदेश में छिपे हुए हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से अपने नेटवर्क का संचालन कर रहे हैं. मामले की जांच जारी है और पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी हुई है.