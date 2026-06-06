ETV Bharat / state

भरतपुर में दिनदहाड़े युवक का अपहरण, 10 लाख की फिरौती मांगी, 12 घंटे में पुलिस ने छुड़ाया

पुलिस का दबाव बढ़ता देख आरोपी अपहृत युवक को देर रात जंगल में छोड़कर फरार हो गए. पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है.

युवक को पुलिस ने बचाया
युवक को पुलिस ने बचाया (ETV Bharat Bharatpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 6, 2026 at 3:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

भरतपुर: जिले के बयाना कस्बे में शुक्रवार को दिनदहाड़े एक युवक का कट्टे की नोक पर अपहरण का मामला सामने आया. बदमाश युवक को कार में डालकर करौली जिले की डांग क्षेत्र में ले गए और उसके परिजनों से 10 लाख रुपये की फिरौती की मांग की. सूचना मिलते ही बयाना कोतवाली पुलिस हरकत में आई और बदमाशों का पीछा शुरू कर दिया. पुलिस का दबाव बढ़ता देख आरोपी अपहृत युवक को जंगल में छोड़कर फरार हो गए. पुलिस ने 12 घंटे के भीतर मध्यरात्रि को युवक को सकुशल बरामद कर लिया.

परिजनों से मांगे 10 लाख: पीड़ित लोकेश गुर्जर ने बताया कि थाना डांग क्षेत्र का निवासी है. वह शुक्रवार सुबह अपनी बाइक की सर्विस कराने के लिए बयाना आया था. इसी दौरान भीमनगर के पास कार सवार कुछ बदमाशों ने उसे रोक लिया. आरोपियों ने कट्टा दिखाकर उसे जबरन वाहन में बैठा लिया और वहां से फरार हो गए. अपहरण के बाद बदमाश युवक को करौली जिले के डांग इलाके में ले गए. वहां से उन्होंने व्हाट्सएप कॉल के जरिए उसके परिजनों से संपर्क किया और युवक की रिहाई के बदले 10 लाख रुपये की फिरौती मांगी. परिजनों ने रकम देने के बजाय तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को घटना की सूचना दी.

इसे भी पढ़ें- जोधपुर से अलवर आए युवक का अपहरण कर ले गए हरियाणा बॉर्डर, 5 लाख की मांगी फिरौती, 2 आरोपी गिरफ्तार

देर रात युवक को जंगल में छोड़ा: बयाना कोतवाली थाना प्रभारी रामगिलास गुर्जर ने बताया कि शुक्रवार सुबह कंट्रोल रूम से अपहरण की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही पुलिस टीमों को सक्रिय कर बदमाशों के भागने की दिशा में तलाश शुरू कर दी गई. लगातार दबाव के कारण आरोपियों को करौली के जंगल क्षेत्र में पुलिस की मौजूदगी का आभास हो गया. ऐसे में मध्यरात्रि के आसपास वे युवक को जंगल में छोड़कर फरार हो गए. पीड़ित की शिकायत पर देर रात अपहरण और फिरौती मांगने सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है.

TAGGED:

YOUTH ABDUCTED IN BHARATPUR
10 लाख की फिरौती मांगी
MISCREANTS ABDUCTED THE YOUNG MAN
कट्टे के बल पर युवक का अपहरण
BHARATPUR KIDNAPING CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.