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भरतपुर में दिनदहाड़े युवक का अपहरण, 10 लाख की फिरौती मांगी, 12 घंटे में पुलिस ने छुड़ाया

भरतपुर: जिले के बयाना कस्बे में शुक्रवार को दिनदहाड़े एक युवक का कट्टे की नोक पर अपहरण का मामला सामने आया. बदमाश युवक को कार में डालकर करौली जिले की डांग क्षेत्र में ले गए और उसके परिजनों से 10 लाख रुपये की फिरौती की मांग की. सूचना मिलते ही बयाना कोतवाली पुलिस हरकत में आई और बदमाशों का पीछा शुरू कर दिया. पुलिस का दबाव बढ़ता देख आरोपी अपहृत युवक को जंगल में छोड़कर फरार हो गए. पुलिस ने 12 घंटे के भीतर मध्यरात्रि को युवक को सकुशल बरामद कर लिया.

परिजनों से मांगे 10 लाख: पीड़ित लोकेश गुर्जर ने बताया कि थाना डांग क्षेत्र का निवासी है. वह शुक्रवार सुबह अपनी बाइक की सर्विस कराने के लिए बयाना आया था. इसी दौरान भीमनगर के पास कार सवार कुछ बदमाशों ने उसे रोक लिया. आरोपियों ने कट्टा दिखाकर उसे जबरन वाहन में बैठा लिया और वहां से फरार हो गए. अपहरण के बाद बदमाश युवक को करौली जिले के डांग इलाके में ले गए. वहां से उन्होंने व्हाट्सएप कॉल के जरिए उसके परिजनों से संपर्क किया और युवक की रिहाई के बदले 10 लाख रुपये की फिरौती मांगी. परिजनों ने रकम देने के बजाय तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को घटना की सूचना दी.