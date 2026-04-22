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मुंह में कपड़ा ठूंसकर बुजुर्ग महिला को उठा ले गए बदमाश, 16 किमी दूर गहने लूटकर छोड़ा

बुजुर्ग महिला घटनास्थल पर बेहोश हालात में मिली. उसके शरीर से गहने गायब थे.

Kidnapping and Robbery in Alwar
पुलिस थाना मालाखेड़ा (ETV Bharat Alwar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 22, 2026 at 3:26 PM IST

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अलवर: जिले के मालाखेड़ा थाना क्षेत्र में बदमाशों ने देर रात एक मकान में सो रही बुजुर्ग महिला के मुंह में कपड़ा ठूंसकर उसे घर से करीब 16 किलोमीटर दूर ले गए. वहां उसके गहने लूटकर उसे जंगल में छोड़कर फरार हो गए. घटना की सूचना पर पीड़िता के परिजन भी पीछा करते हुए मौके पर पहुंचे. परिजनों ने मालाखेड़ा थाना पुलिस को सूचना दी. बदमाशों ने पीड़िता के पास से सवा किलो चांदी के कड़े, चांदी की चेन सहित कई अन्य जेवरात लूट लिए.

मालाखेड़ा थाना प्रभारी हरदयाल मीणा ने बताया कि थाना क्षेत्र के हरिपुरा गांव के रेबारी मोहल्ले में सो रही बुजुर्ग महिला के अपहरण की सूचना फोन पर मिली. इसके बाद पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंची और महिला को बरामद किया. पीड़िता के परिजनों ने थाने में प्रकरण दर्ज कराया है. उन्होंने बताया कि पीड़िता तुलसा देवी को कुछ अज्ञात बदमाश घर से जबरन ले गए, लूटपाट की और फिर जंगल में छोड़ गए. महिला बेहोशी की हालत में मिली थी, जिसे उपचार के लिए मालाखेड़ा अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

पढ़ें: एसपी ने लिया सख्त एक्शन: बंधक बनाकर लूट व अपहरण करने वाला कांस्टेबल मनीष यादव सेवा से बर्खास्त

थानाधिकारी ने बताया कि पीड़िता के बेटे की शिकायत पर अनुसंधान किया जा रहा है. पीड़िता के बेटे सरजीत ने शिकायत में बताया कि उनकी मां अपने मकान में सो रही थी, तभी अज्ञात बदमाश आए और मुंह में कपड़ा ठूंसकर उन्हें उठा ले गए. घटना में पीड़िता के हाथ, पैर व शरीर पर चोटें आई हैं.

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