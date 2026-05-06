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गवाही देने से खफा बदमाश ने मारा चाकू, दो युवक चाकूबाजी में घायल, आरोपी गिरफ्तार

दुर्ग में जेल से छूटे आदतन बदमाश ने उसके खिलाफ गवाही देने वाले युवकों पर जानलेवा हमला किया.पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है.

miscreant stabbed two youths
गवाही देने से खफा बदमाश ने मारा चाकू (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 6, 2026 at 11:48 AM IST

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दुर्ग : दुर्ग जिले के भिलाई में चाकूबाजी की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. छावनी थाना क्षेत्र में मंगलवार रात करीब 10 बजे एक बदमाश ने दो युवकों पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया. बताया जा रहा है कि आरोपी हाल ही में जेल से छूटकर आया था और पुरानी रंजिश के कारण इस वारदात को अंजाम दिया. गवाही देने की खुन्नस में आरोपी ने अपने ही इलाके के दो युवकों को निशाना बनाया.

टहलने निकले युवकों पर हमला

जानकारी के मुताबिक, घायल दोनों युवक आपस में दोस्त हैं और घटना के वक्त खाना खाने के बाद इलाके में टहलने निकले थे. इसी दौरान घात लगाए बैठे आरोपी ने अचानक धारदार हथियार से उन पर हमला बोल दिया. हमला इतनी तेजी से हुआ कि दोनों संभल भी नहीं पाए और गंभीर रूप से घायल हो गए.घटना के बाद आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है. डॉक्टरों के मुताबिक दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है.

आरोपी की गिरफ्तारी

वहीं वारदात की सूचना मिलते ही छावनी पुलिस मौके पर पहुंची और तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस अब उससे पूछताछ कर रही है और हमले के पीछे की पूरी वजह खंगाल रही है. इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है, वहीं पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है.




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