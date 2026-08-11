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बिलासपुर में गुंडे ने काटा ऑटो ड्राइवर का गला, देवरीखुर्द मेन रोड की घटना

बदमाश ने हत्या की इस वारदात को शराब दुकान के बाहर अंजाम दिया.

MISCREANT SLITS AUTO DRIVER THROAT
ऑटो ड्राइवर की हत्या (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 11, 2026 at 10:15 AM IST

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बिलासपुर: देवरीखुर्द इलाके की शराब दुकान पर बदमाश ने एक ऑटो ड्राइवर का गला रेतकर हत्या कर दी. हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गया. पुलिस ने मर्ग कायम कर फरार बदमाश की तलाश शुरू कर दी है. हत्या की ये सनसनीखेज वारदात देवरीखुर्द मेन रोड के पास हुई है. शराब दुकान के बाहर हुई इस घटना का कोई चश्मदीद फिलहाल पुलिस के हाथ नहीं लगा है.

ऑटो ड्राइवर का काटा गला

पुलिस ने मृतक ऑटो ड्राइवर की पहचान शिवनंदन साहू, उम्र 56 साल के रूप में की है. मृतक ऑटो ड्राइवर देवरीखुर्द इलाके का ही रहने वाला था. पुलिस ने घटना की जानकारी परिवार वालों को देकर उसने पूछताछ भी की है. पुलिस ये पता लगा रही है कि क्या शिवनंदन की किसी से अदावत तो नहीं थी.

हत्या के बाद बदमाश हुआ फरार

पुलिस का कहना है कि ऑटो ड्राइवर वारदात वाले दिन गाड़ी खड़ी कर शराब दुकान पर शराब पीने के लिए बैठा था. तभी किसी अज्ञात शख्स से उसका विवाद हुआ और उसने ड्राइवर की चाकू मारकर हत्या कर दी. फिलहाल ये बात सामने आई है कि मृतक वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से मोटरसाइकि से भाग निकला. पुलिस अब आस पास लगे सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाल सकती है, जिससे गाड़ी का नंबर और युवक की पहचान हो सके.

एएसपी का बयान

एडिशनल एसपी सिटी, पंकज कुमार पटेल ने कहा, ''प्रारंभिक जांच में मामला आपसी विवाद से जुड़ा होने की आशंका है. हालांकि हत्या के वास्तविक कारण और आरोपी की पहचान अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है और प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ की जा रही है. मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरोपी की तलाश के लिए पुलिस की टीमें जुटी हुई हैं.''

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